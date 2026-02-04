アイケンジャパン、収益稼働率(R) 98.7％を達成　実績が裏付ける「堅実な資産形成」

株式会社アイケンジャパン

アパート・マンションの企画・販売・賃貸管理を行う株式会社アイケンジャパン(本社：福岡県福岡市中央区／東京都港区、代表取締役：中島 厚己)は、2025年12月末時点における自社施工・自社管理物件の「収益稼働率(R)」が98.7％を達成しました。

2025年12月末時点 収益稼働率(R)実績

収益稼働率(R)とは、新築満室時の想定年間家賃収入（100％）に対して、実際にどれだけ家賃収入が得られたかを経年で示す、当社独自の指標です。

半年ごとに集計・公表し、実績を可視化することで、オーナー様が安定した収益を得られていることを証明しています。

今回の集計対象は築1年以上の自社施工かつ自社管理物件の1,304棟です。

例えば、想定年間家賃収入500万円の物件を購入し、5年後の年間家賃収入が300万円であれば、築5年目の収益稼働率(R)は60％となります。

このグラフでは、築16年経過後も収益稼働率(R)98.7%と高水準で推移していることが分かります。

当社は、2026年8月18日に創立20周年を迎えます。創業以来、一貫して堅実な資産形成を提供し続けてきました。

今後も「堅実なアパマン経営(R)」を通じて、オーナー様の資産形成をサポートする存在であり続けます。

【実績概要】

収益稼働率(R)：98.7％(2025年12月末時点)

対象物件 ：築1年以上の自社施工・自社管理物件1,304棟

アイケンジャパンのアパート(レガリストシリーズ)

【アイケンジャパンについて】

2006年の設立から「堅実なアパート経営」をモットーに、アパートの企画・施工・販売・賃貸管理をワンストップで行ってきました。その後2024年からRC(鉄筋コンクリート造)も手がけ、多様な投資ニーズに対応しています。

プレミアムな設備仕様、独自の防音構造、建物の劣化対策では最高レベルの等級3を取得するなど、長期的に安定した運用と資産価値の維持を可能にする物件づくりを追求しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社アイケンジャパン

代表者 ：代表取締役 中島 厚己

本社所在地：福岡本社│福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号

福岡大名ガーデンシティ7階

東京本社│東京都港区北青山3丁目2番4号 日新青山ビル3階

設立 ：2006年8月18日

資本金 ：1億円

事業内容 ：アパート等の企画・販売、設計・施工・監理、不動産管理

実績 ：販売棟数1,546棟

管理戸数11,226戸

2025年年間入居率99.2％

URL ：https://aikenjapan.jp/