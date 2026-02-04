【年度末予算の有効活用】「SNSショート動画」まとめ買いキャンペーン開始　制作費47%OFF

LIDDELL株式会社

SNS・インフルエンサーマーケティングを中核に、ファン・コミュニティとAIを掛け合わせた「人を基軸としたマーケティング事業」を展開するLIDDELL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 晃一、以下リデル）は、年度末の予算最終調整時期に合わせ、インフルエンサーがSNS用ショート動画（ 15～60秒）を企画・制作し、投稿拡散まで行う《SNSショート動画拡散・納品キャンペーン》を開始しました。期間中に複数本をまとめてご発注いただくことで、1本あたりの制作費が最大 47%OFFとなります（ 2月中のご発注に限る）。

本施策は、今期中の支払いで制作進行を確定しつつ、《二次利用も可能》なので来期のSNS運用・広告配信に転用できる《資産》としてショート動画を確保できる点が特長です。

■ 背景

年度末が近づくと以下のようなご相談が増えます。

- 「余剰予算を有効に使いたいが、来期につながる形に残したい」- 「4月以降SNSを強化したいが制作リソースが足りない」- 「今期中に支払いを完了し、来期は運用に専念したい」

ショート動画は一度制作すれば、HP、Instagram（インスタグラム）、TikTok（ティックトック）、YouTube Shorts（ユーチューブショート）、LINE（ライン）、広告配信などへ幅広く転用が可能で、来期以降の運用効率と成果の両面に寄与します。

■ キャンペーン概要

内容

SNS用ショート動画（ 15～60秒）の企画・制作・インフルエンサー投稿による

「PR拡散」＆「動画データ納品」＆「二次利用」まるっとパッケージ

1.インフルエンサー／クリエイター：10名の拡散＆納品＆二次利用可能

\1,500,000 ⇒ 34％ OFF！ \990,000 （ 1本あたり \99,000）

2.インフルエンサー／クリエイター：20名の拡散＆納品＆二次利用可能

\3,000,000 ⇒ 47％ OFF！ \1,590,000 （ 1本あたり \79,500）

特典

- 1本あたり最大 47%OFF- インフルエンサー自身の投稿PRに加え、その動画を納品。自由に二次利用が可能です。

納期3月末までの完納、もしくは 4月以降の納品も可能

※いずれも「 2月中のご発注」に限ります。

※詳細はお問合せください。

■ こんな課題を解決します

- 余った予算を使い切りたいが、来期にも使える形にしたい- 4月からSNSに注力したいが、動画制作の手が回らない- 今期中に支払いを終えて、来期は運用と改善に集中したい- 広告用のクリエイティブをまとめて確保し、配信テストを回したい

活用イメージ（転用先）

- SNSオーガニック投稿（ Instagram / TikTok / YouTube Shorts ）- SNS広告配信（縦型動画クリエイティブとしてABテスト）- LINE配信・店頭/サイネージ・EC商品ページ・LP埋め込み- 社内外の営業資料・採用広報コンテンツ など

ご利用の流れ（例）

- ヒアリング（目的・ターゲット・訴求整理）- 起用インフルエンサー選定、企画提案- 撮影・編集・確認- 投稿拡散- 動画納品（二次利用開始）

■ お申し込みについて

申込受付期間：2026年2月4日（水）～2026年2月27日（金）

対象：上記期間中にお申し込みいただいた法人企業

お問合せ・お申込みはこちら▶ https://influfect.com/news/7933/(https://influfect.com/news/7933/)

- お申し込みにあたっては当社所定の審査を行い、当社基準に照らし適切でないと判断した場合には、対象外とさせていただくことがあります。- 詳細（本数、企画内容、起用条件、二次利用範囲、納品仕様等）は個別にご案内します。

年度末予算を「消化」ではなく「投資」に。

SNSショート動画「 47%OFF」キャンペーンで今期中に制作を確保し、来期は余裕を持ってスタートダッシュできる状態をつくりませんか。

【本件に関する報道関係のお問合せ】

リデルでは本プレスリリースに関する内容のほか、「SNS・インフルエンサー」「ファン・コミュニティ」「AIプロダクト」マーケティング関連の市場動向、トレンド、ナレッジ、各種データなどを共有すると共に、取材を積極的に受けております。また弊社役員や専門スタッフ、インフルエンサーに関する取材も承っております。お気軽にお問合せください。

リデル株式会社 担当：鈴木

メール：pr@liddell.tokyo

電 話：03-6432-9806

--------------------------------------

［企業情報］

リデル株式会社 / LIDDELL Inc.

コーポレートURL：https://liddell.tokyo/

［INFLUFECT / インフルフェクト］

“自動運用型” SNS・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム

URL：https://influfect.com/