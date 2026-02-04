丸文、2月18日から開催の「AI-PAX 2026 第2回 AIの実践的な活用展」に出展

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、2月18日（水）、19日（木）に東京ビックサイトで開催される「AI-PAX 2026 第2回 AIの実践的な活用展」に出展します。

本展示会ではAI活用のリスクを最小限に抑え、組織の成長を加速させる2つの革新的なセキュリティソリューションを、AI-PAX限定のデモンストレーションとともに展示します。

AI-PAX 2026 第2回 AIの実践的な活用展の概要

展示内容（解決できる2大AIセキュリティ課題）

展示会招待券お申込み（無料）サイト :https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/

課題1: 生成AIからの機密情報漏洩を防ぎたい- ソリューション生成AIセキュリティプラットフォーム（PromptSecurity）- 概要ChatGPTなどの利用時に、プロンプトへの機密情報入力や、AIからの悪意ある出力（ハルシネーション）をリアルタイムでブロック。- メリットAIの利便性を損なうことなく、「プロンプトに起因する情報漏洩リスク」を根本から排除します。生成AIセキュリティプラットフォーム

課題2: AIが作り出す高度な標的型攻撃を防ぎたい- ソリューションAI駆動型サイバーセキュリティ訓練プラットフォーム（AironWorks）- 概要AIが自動生成する「本物の標的型攻撃」で従業員を訓練。実践的なシナリオを提供。- メリット従来の訓練では防げない高度な攻撃への耐性を高め、組織の人的セキュリティリスクを可視化・改善します。AI駆動型サイバーセキュリティ訓練プラットフォーム詳細はこちら（丸文Webサイト） :https://www.marubun.co.jp/info/2025/74794/

ブース予約手順

本展示会では事前にブース訪問予約を実施することが可能です。

予約特典もございますので、以下の手順で訪問予約をお願いいたします。

- 展示会HPから参加申込- 来場者ガイドブックより「出展社を探す」をクリック- 検索バーに「丸文」と入力- AironWorksとPromptSecurityが表示されるので、ご関心があるソリューションをクリック- 「訪問予約する」をクリックすると訪問可能枠が表示され、事前予約が可能

【予約特典】

AironWorks ：ブース訪問予約で、今年度に限り予算35万円～の有償PoCサービス提供

PromptSecurity：ブース訪問予約で、従業員向けメニューの無償PoCをご提供します！

丸文株式会社について

来場登録はこちら :https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

展示会に関するお問い合わせ先

Mail：ict_ml@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp