経理担当者の57%がもし生まれ変わったら、別業界の経理になりたいと回答

株式会社インボイス

通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役社長：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、企業に所属する経理業務担当者に対して、業界に対する意識や他業界の経理への関心、未来の経理に必要なスキルについて調査し、経理キャリアに対する意識と今後必要となるスキルについてフォーカスしたレポート、「生まれ変わったら、どの業界の経理になりたいですか？ 業界を超えて考える、経理のキャリアと未来」を発表しました。

▼資料の閲覧はこちら

https://media.invoice.ne.jp/lp/reborn-industry-choice-accountin.html

本レポートでは、キャリア意識や今後必要となるスキルについて調査を行い、各業界の経理担当者のキャリア意識・今後必要とされるスキルを明らかにし、自らの業務やスキルの見直し・他業界の知見を取り入れることを目的とし、各業界で経理担当として従事されている方の声を収集しています。すぐに業務の理解・改善に役立てることができる内容となっています。

以下のグラフは調査レポートから抜粋した調査結果となっています。

上記の経理担当として働きたい業界に関する調査では、最も多かった回答は「経理以外になりたい」（24.9％）でしたが、他の業界の経理になりたいという回答を全て合わせると57.1%となりました。

全体として、経理という職種を軸にしながらも、テクノロジーや社会的意義など、自身の価値観に合った領域でキャリアを築きたいと考える人が多いことが明らかになりました。

また、今後経理担当に必要とされるスキルに関する調査では、「AIとの共存力」（26.9%）が最も高く、単なるデータ処理にとどまらず、AIを活用した業務効率化や分析力が求められることが分かります。続いて「経営視点で語れる力」（19.1%）が挙げられ、経理業務が単なる事務作業ではなく、経営判断や戦略立案に貢献する役割を持つことが示されています。

AIやデジタルを駆使し、経営視点での判断力や法規制対応力、そして業務をやり抜く根気を求められる未来の経理は、テクノロジーと人間力の両面で価値を発揮する職種へと進化していると言えるでしょう。

加えて、経理職種の将来性に関する調査では、「特にない／考えたことがない」（34.9%）という回答が最も多く、経理担当者の多くが将来について深く考える機会が少ないことがうかがえます。一方で「不安」（21.3%）や「危機感がある」（20.3%）といった回答は合わせて41.6%となり、多くの人がAIの導入や働き方の変化に対して不安を抱えていることが分かります。

この結果から、経理担当者が業務のデジタル化やAI活用が進む中で、不安を感じる一方、成長や変化への期待も抱ける環境に置かれている現状が見えてきました。

本レポートでは、より詳しく経理職の魅力やキャリアなどの将来性について解説しています。ぜひこの機会に、自社の業務特性を再認識し、経理担当者のキャリア形成や組織の業務改善に本調査レポートを活用していただければと思います。

▼資料の閲覧はこちら

https://media.invoice.ne.jp/lp/reborn-industry-choice-accountin.html

■調査結果に対する監修者からのコメント

請求ABC 編集長｜インボイス総合研究所 所長

田嶌 健

インボイス総合研究所 所長として、請求書処理の効率化・最適化を通じ、企業の生産性向上と社会全体の業務改革に貢献することを目指し、実務に根ざした新たな知見の創出に取り組んでいる。

2025年には、PdMとして会計ソフト入力をほぼゼロにするプロダクト「OneVoicePalette」をリリース。

常に学び続ける姿勢を大切にし、最新の技術や社会動向を捉えながら、研究成果や実務的示唆を自社メディア「請求ABC」を通じて発信している。

■コメント

企業の資金の流れを管理する経理職は、企業に欠かせない存在です。どの業界でも必要不可欠な経理ですが、業界によって求められる知識やスキルには違いがあるのでしょうか。

そこで今回は、経理担当者441人を対象に、業界に対する意識や他業界の経理への関心、未来の経理に必要なスキルについてアンケートを実施しました。

本レポートを通じて、自社の業務特性を再認識し、経理担当者のキャリア形成や組織の業務改善に役立てていただければ幸いです。

■請求ABCについて

請求ABCは、株式会社インボイスが運営している、企業の経理担当者向けに請求業務の実務・効率化・制度対応などに役立つ専門情報を提供するオウンドメディアです。請求書の正しい取り扱い方法や電子帳簿保存法・インボイス制度などの解説、業務効率化事例・セミナー情報・調査レポートなどを体系的に掲載し、日々の経理実務の課題解決を支援します。

■本アンケート調査結果の取り扱いについて

アンケート調査結果や内容をご紹介・引用・転載される際は出典元として「請求ABC」を明記の上、ご利用をお願いしております。

（例）「出典：請求ABC」など

掲載内容について、個別にご連絡が必要な場合は下記よりお問い合わせください。

▼連絡先

inv-mktg@invoice.ne.jp

関連サービス

○通信料金一括請求サービス【Gi通信】

https://gi.invoice.ne.jp/

○公共料金一括請求サービス【OneVoice公共】

https://onevoice.invoice.ne.jp/

○クラウド型請求書発行システム【OneVoice明細】

https://onevoice.invoice.ne.jp/lp/

〇サステナビリティ部門向けBPOサービス【OneVoiceエナジーデータ】

https://energydata.invoice.ne.jp/

○企業の会計処理を効率化する BPaaS【OneVoicePalette】

https://palette.invoice.ne.jp/

会社概要

株式会社インボイス

1992年に創業し、2018年10月、芙蓉総合リース株式会社のグループ会社となり、通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」、通信・ネットワークサービスを中心とした、法人の経理部門、総務・情報システム部門向けのBPOサービスの更なる拡充に努めている。

本件に関する問合せ先

株式会社インボイス

マーケティング推進部 インボイス総合研究所

所長 田嶌 健

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp