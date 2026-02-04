ContentAge、X Amplifyパッケージを大幅拡充。新たにタレント・キャラクターIP・PRショートドラマの3プランを提供開始。

株式会社ContentAge

株式会社ContentAge（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田 爽介、以下「ContentAge」）は、Xの「Amplify スポンサーシップ」を活用したマーケティング支援を強化し、従来の「声優起用プラン」に加え、新たに「タレント」「キャラクターIP」「PRショートドラマ」の3つの特化型プランを提供開始いたしました。

ContentAgeではこれまで、声優やアニメコンテンツを軸とした「X Amplify スポンサーシップ」を通じて、多くのブランドとファンの熱量を繋いできました。昨今の動画コンテンツ視聴の多様化と、SNS上での「文脈（コンテキスト）」重視の傾向を受け、自社グループの強みであるタレントマネジメント、IPライセンスマネジメント、そしてストーリーテリングのノウハウを統合。あらゆる業種・ターゲットに対応する全方位型のXマーケティングソリューションへとアップデートいたしました。

■サービス概要

- メニュー名： FOR YOU by ContentAge / X Amplify スポンサーシップ パッケージ（エックス アンプリファイ スポンサーシップ パッケージ）- 提供開始日： 2026年2月- モデル： ContentAgeのPKGで提供する下記3つのプランをベースに、クライアントのニーズに合わせたブランドコンテンツの提供を行う。コンテンツ自体をご提供するとともに、キャスティング、キャラクターIP利用料などの制作コストの一部または全てを含む「カスタム型」Amplifyスポンサーシップ【選べる3つの特化プラン】

N.D.Promotion所属タレント起用プラン

ContentAgeグループの芸能プロダクション「N.D.Promotion」に所属する、審良 ふたば、莉子、古澤 里紗などのZ世代に圧倒的な影響力を持つタレントを起用。X上での拡散を前提としたキャンペーンクリエイティブを企画・制作します。

▼弊社所属タレント紹介ページ

https://ndpromotion.co.jp/talent/

キャラクターIPタイアッププラン

単なるファン向けの露出に留まらず、提携する有力IPの「コンテンツ力」を活用し、ブランドへの信頼と親近感を醸成。まだリーチしていない生活者へも深く浸透するコミュニケーションを設計・制作します。

取り扱いIPの詳細については下記フォームからお問い合わせください。

PRショートドラマ制作プラン

「PRショートドラマ制作 No.1代理店」としての実績を活かし、Xのタイムラインでつい手が止まるブランデッドコンテンツを制作。ストーリーの中にブランドを自然に組み込み、高い視聴完了率を実現します。

▼制作実績例

チロルチョコ株式会社 名探偵チロル：https://youtube.com/playlist?list=PL6zYWWf85WMaaXfJztwW1YNvZbJCq2-gM&si=QMRitfW40avPAceX(https://youtube.com/playlist?list=PL6zYWWf85WMaaXfJztwW1YNvZbJCq2-gM&si=QMRitfW40avPAceX)

■価値・強み

圧倒的リーチ力

Xの日本のMAUである6,700万ユーザーに対して広告が配信が可能なため、良いコンテンツを多くのユーザーにリーチさせることが可能です。

リアルタイム性

Xの「今、この瞬間」に反応するユーザーに対し、旬のタレントやトレンドを反映したクリエイティブをぶつけることで、爆発的な拡散を狙います。

コンテンツ文脈との親和性

広告を「見せる」のではなく、ショートドラマやIPタイアップを通じて「視聴させる」体験を提供。ユーザーの視聴体験を阻害せず、ブランド理解を深めます。

ブランドセーフティ設計

公式なコンテンツパートナーシップにより、適切な管理下での広告露出とブランド棄損を防ぐ運用を実現します。

■活用イメージ・ユースケース

Z世代向けマーケティング

N.D.Promotion所属タレントを起用し、X Amplifyで「今」話題のトレンド動画として拡散。

キャラクターIPによる多角層リーチ

キャラクターIPが持つアテンション力をフックに、ブランドの世界観を「自分事化」しやすいクリエイティブへ変換。潜在層へのブランド想起と好意度形成を実現。

ストーリーテリングによる理解促進

ショートドラマを通じて、静止画では伝わりにくいサービス価値や使用シーンを、エモーショナルな映像体験として提供。

■開発背景・コメント

FOR YOU by ContentAge カンパニーCEO 筧 将英

「SNSはもはや単なる情報収集の場ではなく、ユーザーの生活の一部であり、感情が動く場所です。私たちはSNSで伝搬していく“熱源”をどう創るかを追求してきました。今回の『X Amplify スポンサーシップパッケージ』は、私たちが得意とするタレントプロデュースとコンテンツ制作のノウハウを、Xにのせるための正解の一つだと確信しています。広告がコンテンツとして愛され、ブランドとユーザーが深く繋がる世界を、このメニューを通じて実現していきます」

X Corp. Japan株式会社 Global Content Partnerships 日本統括 北野 達也氏

「スポーツ、アニメ、ゲーム、エンタメなどの熱狂的なファン集団や、そのファンたちが作り出した文化交流の場としてXは存在しており、今や推し活やファンダムの中心地となっています。Amplify広告は、その会話の肝となる、コンテンツを活用して広告メッセージを増幅することがコンセプトです。ContentAge社が長年培ってきた、世の中に受け入れられるブランドコンテンツをご覧いただくだけでなく、会話を生み出すことで、広告主のみなさまのマーケティングの一助となることを願っております」

■会社概要

ContentAgeは、『人とAIの共鳴で、新しい感動と、コンテンツの新時代を創る。』というパーパスのもと、IP開発事業、芸能事務所事業、総合広告事業の３つの事業を展開しています。

会社名：株式会社ContentAge

URL：https://contentage.co.jp

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

設立：2015年8月

代表取締役：野田爽介

事業内容：

●IP開発事業

キャラクターIP開発・ライセンスマネジメント

ショートドラマ制作

映画制作

●芸能事務所事業

N.D.Promotion

KYO

FYP（FOR YOU Partners）

●総合広告事業

マーケティング戦略プランニング＆コンサルティング

クリエイティブ＆コンテンツ

メディアプランニング＆バイイング

デジタルメディアプランニング

ソーシャルメディアマーケティング

インフルエンサー＆タレントキャスティング

PR・イベント&エクスペリエンスマーケティング

IP開発&コラボマーケティング

■問い合わせ先

担当：道満

お問い合わせフォーム：https://contentage.co.jp/contact/