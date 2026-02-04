国内最大級の電子チラシサービス「Shufoo!」、SMTS2026初出展AI活用で進化する最新販促ソリューションを公開

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が運営する国内最大級の電子チラシサービス「Shufoo!（シュフー）」は、2026年2月18日（水）～20日（金）に千葉県 幕張メッセ全館で開催されるスーパーマーケットを中心とする食品流通業界の商談展示会「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（略称：SMTS2026）」に初出展いたします。

Shufoo!出展ブース（ホール2 小間番号2-406）では、新たに提供を開始した「Shufoo!AI」・来店計測レポーティングサービス「Shufoo!ビジトラ」・デジタル総合販促支援「Shufoo!AD Agency」・マストバイ型「Shufoo!レシートキャンペーン」など、小売・流通業界の課題を解決する計4点のソリューションをデモ展示します。実機の操作を通じて、次世代のスタンダードとなるAI活用や、DX化による販促の進化をご体感いただけます。

スーパーマーケット・トレードショー2026公式サイト：https://www.smts.jp/jp/index.html(https://www.smts.jp/jp/index.html)

展示内容

・国内最大級の電子チラシサービス「Shufoo!」

月間1,600万人が利用し、全国12万店以上が参加する国内最大級の電子チラシサービスです。日本全国のスーパーやホームセンター、家電店、ドラッグストア等のチラシを無料でチェックできるほか、お店のおすすめ商品、タイムセール、バーゲン情報、クーポンや割引デーの情報、レシピ検索など、毎日のお買物を便利でお得にする情報が満載です。

Shufoo!公式サイト：https://www.shufoo.net

・次世代販促支援AIツール「Shufoo!AI」

2026年1月7日より本格提供を開始。AIが販促トレンドを分析し、過去の成功事例と市場データから商圏内ユーザーに響く効果的なチラシ企画を提案します。

・レポーティングサービス「Shufoo!ビジトラ」

コンテンツ配信による来店効果をチラシ別・店舗別・デモグラ別に詳細分析。データに基づいた販促改善で、継続的なROI向上を実現します。

・デジタル総合販促支援「Shufoo!AD Agency」

Shufoo!での実績データを活用し、Google・YouTube等の外部メディアに最適化して配信。Shufoo!を超えた幅広いタッチポイントで集客効果を拡大します。

・マストバイ型キャンペーン「Shufoo!レシートキャンペーン」

独自のデジタル基盤なしで【マストバイ型】施策を展開。オウンドメディアでは届かない新規顧客にアプローチし、1,600万人への来店・購買を促進します。

ブランド統合／各サービスに関する情報はこちら：https://onecompath.com/news/release/16842/

「スーパーマーケット・トレードショー2026」について

名称 ：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026

出展日時：2026年2月18日（水）・19日（木）・20日（金）10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会場 ：幕張メッセ全館（1～11ホール 千葉県千葉市）

主催 ：一般社団法人全国スーパーマーケット協会

来場事前登録はこちら：https://www.nsaj.net/(https://www.nsaj.net/) ※業界関係者のみ・18歳未満入場不可

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134 名（2025年 4 月1日時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」など

