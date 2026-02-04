業界初(※)の11段階着圧で「履いていることを忘れる」心地よさ　独自技術を採用した着圧ソックス「Relaleg（リラレッグ）」が楽天市場で販売開始

株式会社オーブ

株式会社オーブ（本社：大阪府枚方市、代表取締役：土屋 可絵）は、特殊技術を用いた「コンフォートサポート編み」を採用し、11段階の緻密な着圧を実現した着圧ソックス「Relaleg（リラレッグ）」を、2026年1月20日(火)より楽天市場にて販売開始いたしました。

（※「業界初」の表記は自社調べ（2026年2月時点））

■開発の背景：着圧ソックスの「きつい・苦しい」を解消したい

多くの女性が悩まされている脚のむくみ。しかし、従来の着圧ソックスは「締め付けが強すぎて長時間履けない」「サイズ選びが難しい」といった不満も多く聞かれました。 そんな中「締め付けすぎることなく、どんな脚の形にもしなやかにフィットする独自の編み方」に出会い、商品化を決意。編む強さの調整やサンプルの作り直しを何度も繰り返し、当初の予定を上回る約10ヶ月の開発期間を経て、ようやく納得のいく一足が完成しました。

■「Relaleg（リラレッグ）」が他社商品と違う3つのポイント

1. 独自技術「コンフォートサポート編み（※意匠出願済み）」

日本国内では他にない（※自社調べ）特殊な編み技術を採用。すね側（幅約1cm）とふくらはぎ側（幅数cm）で編み方の幅を変えることで、肉付きの少ないすねへの圧迫を逃がし、ふくらはぎを最適にサポートします。この構造が「締め付けがきつくないのにスッキリする」秘訣です。

2. 「11段階着圧」で、履いていることを忘れるほどの心地よさ

脚の部位ごとの太さに合わせ、11段階で着圧値を細かく変化させています。実際に使っていただいた方たちからは「締め付け＝我慢という印象を良い意味で覆してくれる」「履いているのを忘れてしまうくらい履き心地が良い」いう声が続出しています。

3. 「どんな脚にも合う」フリーサイズを実現

まるでコルセットのように履く人の脚の形に合わせてフィットするため、あえて「フリーサイズ」のみで販売することにしました。モニターテストでも「どんなサイズにも合うのが不思議」と驚きの声があがりました。

■Amazonでの好評を受け、楽天市場でも販売スタート

「Relaleg」は2025年末にAmazonで販売を開始。「毎日履いていたい」「締め付けが苦手な私でも続けやすい」など好評の声を多くいただいています。また、妊娠中だというお客様からは「夜中にふくらはぎをつって起きるのが本当につらかったが、これを履いてから夜中に起きることもなくなり、むくみやふくらはぎのダルさも取れてとてもビックリした」という嬉しい感想をいただきました。これらの声を受けて、Amazonだけでなく楽天市場にも販路を広げることが決定。1月20日(火)より販売を開始しています。

なお、当社はネット通販での購入に不安を感じるお客様のために、自社独自の基準による「全額返金保証」を導入しています。万が一商品にご満足いただけなかった場合には返金に対応してまいります。

1人でも多くの脚のむくみに悩む女性に安心して「Relaleg」を使っていただくことで、日々の疲れをリセットし、自分をいたわる時間を提供できることを願っております。

■商品情報

商品名： Relaleg（リラレッグ）

カラー： ブラック

サイズ： フリーサイズ

参考価格： 1,580円

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4FVPXXG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4FVPXXG)

楽天市場販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/orb-inc/socks01/(https://item.rakuten.co.jp/orb-inc/socks01/)