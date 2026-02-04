Trackman、東京オフィスを赤坂へ拡張移転 - 事業拡大とバーチャルゴルフ普及を背景に国内拠点を強化
TrackMan株式会社（代表取締役：セバスチャン・エルドラップ・ヨルゲンセン）は、日本における事業拡大に伴い、東京オフィス兼ショールームを港区赤坂へ拡張移転しました。
新ショールーム外観
「ゴルフは屋外だけじゃない」-- バーチャル体験が広がる日本
新ショールーム
バーチャルゴルフプレーイメージ
近年、日本のゴルフシーンでは、インドアやバーチャルでの体験が広がっています。練習だけでなく、ラウンド体験やゲーム、競技利用までプレー方法が多様化し、「ゴルフは屋外だけではない」といった新しい楽しみ方が拡大しつつあります。
Trackmanの国内導入実績もこの変化を裏付けています。2023年末比で、Trackman設置インドアゴルフ施設は311から545へと約75％増加し、屋外練習場向けトラックマンレンジ導入施設も34から87へと約156％増加しました。この伸長は、インドアゴルフおよびバーチャル体験への需要が高まっていることを示しています。
プロフェッショナルが認めた技術
Trackmanのテクノロジーは、プロフェッショナルの現場でも広く採用されています。PGA TOUR、LPGA TOUR、DP World Tour、LIV Golf、JLPGAツアーといった世界主要ツアーの放送トラッキングに使用され、プレーヤーの弾道やショットデータを正確に計測することで臨場感あふれる中継を実現しています。さらに、国内外のトップ選手が使用する計測機器として高いシェアを誇り、PGA TOURでは約72%、DP World Tourでは約81%を占めるなど、プロフェッショナルの信頼を得た技術がインドア市場にも導入されることで、一般ゴルファーにも高精度なデータ体験を提供し、インドア市場の価値を高めます。
*計測機器としてTrackmanを使用する選手の割合(2025年）、Trackman集計
日本のゴルフ体験を次のフェーズへ：上達・機会・エンタメ性を強化
Trackmanは、東京拠点の投資に加え、ゴルフ体験の質を高める取り組みを推進します。データ分析や新機能「3Dモーション分析機能」を活用したコーチング支援によって練習と上達環境を底上げし、バーチャルコースのラインアップをさらに拡充し、プレー機会を広げていきます。また、「ニアピンマスターズ楽天杯」「ADIDAS CUP」「TOUR ADカップ」などの大会やイベントを開催し、練習だけでなくコースプレーやゲームのエンターテインメント性も提供します。こうした活動を通じて、バーチャルゴルフならではの新しい体験を創出し、日本のゴルフ文化を次のフェーズへと導きます。
■ 新ショールーム兼オフィス概要
所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目5-4 赤坂室町ビル1階
電話番号：03-5244-9320（変更なし）
■ Trackmanについて
Trackmanは、レーダー技術を活用した高精度の弾道測定システムを提供するデンマーク発のテクノロジー企業です。ゴルフをはじめとする様々なスポーツ分野において、プロフェッショナルからアマチュアまで、世界中のアスリートのパフォーマンス向上をサポートしています。Trackmanは、データとテクノロジーの力でスポーツの価値を高めることを使命としています。
ゴルフ分野では、高精度な弾道計測やバーチャルゴルフを提供する「Trackman 4」、インドア専用の「Trackman iO」インドア施設向け「Trackman iO Indoor Range」、屋外練習場向け「トラックマンレンジ」などを展開し、多様な環境でゴルファーのパフォーマンス向上とプレー体験の充実をサポートしています。
■ 会社概要
会社名：TrackMan株式会社
所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目5-4 赤坂室町ビル1階
電話：03-5244-9320
HP：www.trackman.com/ja
代表者：代表取締役 セバスチャン・エルドラップ・ヨルゲンセン
事業内容：ゴルフおよび野球向けの弾道測定器、ゴルフシミュレーター、ゴルフ練習場システム「Trackman」製品の販売・サポート
■ 本件に関するお問い合わせ先
TrackMan株式会社 マーケティング
電話：03-5244-9320
Email：marketing_jp@trackman.com