株式会社R6B、CommerceXホールディングス株式会社のシリーズAラウンドに出資

株式会社R6B（本社：東京都世田谷区、以下R6B）は、リテールDXインフラの構築を推進するCommerceXホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平、以下CommerceX HD）が実施したシリーズAラウンドにおいて、出資者の一社として参画いたしました。

本ラウンドは、複数のベンチャーキャピタルおよび事業会社によるエクイティ出資に加え、金融機関からのデッドファイナンスを含む形で行われ、総額17.3億円の資金調達（予定含む）となっております。当社もその一員として、コマースおよびテクノロジー領域における知見と実装力を強みに、CommerceX HDのさらなる成長を支援してまいります。

出資背景

このたび株式会社R6Bは、CommerceXホールディングス株式会社が掲げる「“現場から生まれた”実業とテクノロジーを融合するリテールDXインフラの構築」というビジョンに共感し、同社のシリーズAラウンドへの出資を実施いたしました。

R6Bはこれまで、国内外のマーチャントに対し、EC・コマース領域を中心に、戦略設計から実装、運用、グロースまでを一気通貫で支援してまいりました。

コマースビジネスの成長においては、ECや店舗といったチャネル単位の最適化に留まらず、在庫・顧客・オペレーション・データを横断的に統合し、事業全体として再現性のある成長基盤を構築することが極めて重要であると考えています。

CommerceX HDが提供するクラウド基幹システム「RECORE」は、在庫・顧客・EC・店舗データを横断的に統合するDX基盤として、リテール事業者の現場課題に根差した設計がなされており、業態や規模を問わず、持続的な事業成長を支えるインフラへと進化するポテンシャルを有しています。

また、ブランド・小売事業のM&Aとテクノロジーの両輪によるロールアップ戦略は、リテール領域における構造的課題に正面から向き合う取り組みであり、今後さらなる成長が期待されます。

今回の出資を通じて、CommerceX HDの組織基盤強化、プロダクトの進化、ならびにグループ全体の成長加速を支援するとともに、R6Bとしても長期的な視点で同社の挑戦を後押ししてまいります。

CommerceXホールディングス株式会社 資金調達概要

- 調達方法：エクイティ出資- 引受先（敬称略・順不同）：ニッセイキャピタル、DUAL BRIDGE CAPITAL、New Commerce Ventures、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、株式会社R6B、他

CommerceXホールディングス株式会社について

CommerceX HDは、グループとしての経営資源を一元化し、クラウド基幹システム「RECORE」を中心としたテクノロジー基盤 そばにが培ってきたEC・デジタルマーケティングの知見、株式会社ユハクをはじめとするブランド事業の運営ノウハウを融合させることで、従来の小売・リユースの枠を超えた新たな商流を実現してまいります。

さらに今後は、M&Aによるブランド取得や新規事業創出も積極的に進め、ホールディングスとしての事業ポートフォリオを拡張することで、持続可能な成長と社会的価値の創出を目指します。

■CommerceXホールディングス株式会社 代表取締役 佐藤 秀平様からのコメント

先般公表しております通り、シリーズAラウンドにおいて複数の投資家の皆様にご参画いただきました。このたび、R6B様にも株主としてご参画いただけたことを大変心強く思っています。

CommerceXホールディングスは、実業とテクノロジーを融合し、次の時代のリテールの当たり前をつくることを目指し、ブランド・小売事業の成長とリテールDXサービスを両輪で展開してきました。これまで自己資金を中心にM&AとPMIを通じた事業成長を実現してきた中で、今回の資本参画は次のスケールフェーズに向けた重要な一歩だと考えています。

R6Bの師橋社長とは長年の付き合いがあり、これまでもコマース領域について多くの議論を重ねてきました。 R6B様が強みとするShopify活用の知見と、当社のクラウド基幹システム「RECORE」を掛け合わせることで、ニューリテールの実装をより実践的な形で推進していきたいと考えています。

今後は、資本面にとどまらない強固なパートナーシップのもと、M&A・プロダクト・組織を一体で成長させ、リテールDXインフラ企業としての価値をさらに高めていきます。

当社について

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。

2020年にはShopify Expertsの認定、2021年には多くの高品質オンラインストアを構築したことが評価され「Best Agency Partner of The Year 2021」、2023年・2024年には2年連続「Shopify Plus Partner of the Year」を受賞し、2025年には「Enterprise Partner of the Year 2025」を受賞するなど、R6Bとして3年連続、4度のShopify Partner Awardを受賞しています。

2025年は日本初の「Shopify Platinum Partner」と「Klaviyo Platinum Advisor」の称号を獲得し、ECサイトの総合支援の事業を推進しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社R6B 広報：鈴木

Xアカウント：@shio07142(https://x.com/shio07142)

HP：https://r6b.jp

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。



これまでに600社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、220社以上のMA（マーケティングオートメーション）・SNS支援を行っております。