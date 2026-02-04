株式会社セルバンク

特定細胞加工物製造事業を展開する株式会社セルバンク（所在地：東京都中央区、代表取締役：北條元治、以下「当社」）は、都島整形外科クリニック（所在地：大阪府大阪市、院長：生長弥須蔵）を提携医療機関とし、変形性関節症治療（以下「ひざの再生医療」）に用いる自家脂肪由来幹細胞の提供を開始いたしました。

都島整形外科クリニックは整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科を診療するクリニックです。先進的な技術を積極的に取り入れながら医師と理学療法士が連携し、地域に根付いた医療の実現を目指されています。

提供サービス https://cellbank.co.jp/hcps/safety_qualitycontrol/

■セルバンクについて

当社は、2004年に創業し、まだ「再生医療」という言葉が世の中に認知される前から細胞を提供し続けて参りました。2014年に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に伴い、2015年に厚生労働省より特定細胞加工物製造業許可を取得いたしました。

敷地面積約300平方メートル の大規模な細胞培養加工施設（CPC）を有し、細胞加工物の製造、保管を行い、肌の再生医療（美容分野）やひざの再生医療（整形外科分野）を提供する国内100院以上の医療機関と受託業務を行い、年間5,000件以上の培養を行っています。（2026年1月現在）

全国の医療機関への導入支援実績と、20年以上にわたる細胞保管実績を持つ当社の技術力を活用し、当社では運用面含め包括的に提携医療機関様の支援を行って参ります。

■都島整形外科クリニック 生長弥須蔵院長よりコメント

今回の自家脂肪由来幹細胞を利用したひざの再生医療の導入について、生長弥須蔵院長の以下のお考えのもと実現いたしました。

「提供できる治療の選択肢を広げることは、医師としての大切な役割のひとつだと考えています。再生医療の導入によって手術以外の選択肢を提示できるため、とても大きな意味があります。今後も患者さん一人ひとりの事情に寄り添った治療を提案できるよう努めてまいります。」（生長弥須蔵院長）

■ひざの再生医療とは

変形性膝関節症等によるひざの痛みに対しての治療は１.薬物療法もしくはヒアルロン酸などで痛みの緩和２.人工膝関節置換術（手術療法）を行うのが一般的でした。

ひざの再生医療は、自分自身の細胞を培養して増やし、損傷したひざの軟骨や炎症箇所に移植する治療法です。治療方法は注射器を用いた細胞の注入のみなので、切開などは行わずに実施することができます。

■都島整形外科クリニック

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1-7-9 クレールビル3F

院長 生長弥須蔵

取材記事 https://cellbank.co.jp/search/clinic/miyakojima-seikei/

URL https://miyakojima-seikei.com/

診療内容 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

■株式会社セルバンク

〒104-0054

東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ 3・4F

代表者 代表取締役 北條元治

URL https://cellbank.co.jp/

事業内容 特定細胞加工物製造事業、細胞保管事業、再生医療支援事業

■本件に関するお問い合わせ

株式会社セルバンク

担当部署：経営企画部

電話番号：03-5547-0207

Email：info@cellbank.co.jp