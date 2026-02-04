鎌倉山に春を告げる、淡い彩り。季節限定「チーズケーキ さくら」上品な甘さと香りに想いをのせて。

株式会社レストラン鎌倉山鎌倉山の春を映した、淡い薄紅色の色彩。桜の花を添えて、一つひとつ丁寧に焼き上げました。

鎌倉山より、この時期だけの特別な「チーズケーキ さくら」をお届けします。

桜が咲き誇る鎌倉山の春景色をイメージし、淡い薄紅色のチーズケーキに桜の塩漬けを添えて、上品な風味に仕立てました。オーストラリア産クリームチーズと国産サワークリームを贅沢に使用し、低温でじっくりと焼き上げることで、濃厚な旨みとなめらかな口どけが重なる独自の食感を引き出しています。

口に含んだ瞬間にふわりと広がる桜の香りは、まさに春の訪れを感じる味わい。ご贈答にも最適なオリジナル缶に収めた、大切な方への贈り物にふさわしい逸品です。

濃厚な旨みとなめらかな口どけ。低温でじっくり焼き上げることで生まれる、独自の食感をお楽しみください。ベイクドとレア、両方の良さが溶け合う贅沢なひとときを。ご贈答にも。鎌倉山の春を贈る、オリジナル缶入り。

春限定「チーズケーキ さくら」

内容量：260g

賞味期限：製造日より冷蔵60日

価格：2,160円（税込）

※数量限定

バレンタインギフトに、鎌倉山のローストビーフを

想いが伝わる鎌倉山のローストビーフ。

半世紀以上、美食家に愛され続けるローストビーフの専門店、鎌倉山。

贈答品としても長く選ばれてきたローストビーフは、変わらぬ定番の一品です。

黒毛和牛の芳醇な旨みと、とろけるような口どけが冬の華やかな食卓を特別なひとときへと導きます。

大切な方へのお歳暮にふさわしい一品を、上質な化粧箱に込めてお届けいたします。

【 ローストビーフの店 鎌倉山 本店 】

創業 1971年 - 鎌倉の自然に抱かれた美食の迎賓館 -

厳選黒毛和牛ローストビーフと出会える鎌倉の名門レストラン

洗練された技と上質な粋、四季の風情が優美に息づく鎌倉山

【 ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店 】

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

横浜の美しい眺望、空に浮かぶロマンチックディナー

【 鎌倉山ブライダル 】

鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。

自然美と美食に包まれた、特別な一日を。

緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：小野

電話：0466-22-8586 メールアドレス：soumu@roastbeef.jp