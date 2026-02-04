秋田県湯沢市にTECH WOMANの新オフィス　「DIGITAL PATH YUZAWA」を開設～DX×女性人材育成で、地方から持続可能な働き方を創る～

株式会社Surpass

株式会社Surpass（代表取締役社長：石原亮子、所在地：東京都品川区）は、2026年2月2日、秋田県湯沢市に「DIGITAL PATH YUZAWA」を開設いたしました。

本拠点は、デジタル人材を育成し、女性が活躍できる機会を広げることで、地域に根ざした持続可能な働き方を創出することを目的としたオフィスです。

2026年2月4日に、関係者を招いた開所式を実施いたします。

■ 開設の背景

DIGITAL PATH YUZAWA オフィス内観

近年、DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展により、企業におけるIT人材ニーズは全国的に高まっています。

一方で、地方においては、女性の就業機会の選択肢が限られていることや、都市部との賃金・就業格差といった課題が指摘されています。

こうした背景において、秋田県湯沢市では、若者の人口流出が続くなか、デジタルスキルを味方にした新たな働き方を提案し、やりたい仕事、稼げる仕事ができる雇用環境を整えたいとの思いがあったこと、また、県・市が連携し、DX推進や人材育成に取り組む土壌があることから、地域課題と企業のDXニーズを同時に解決するモデルの拠点として、湯沢市を選定しました。

株式会社Surpassは、これまで自治体と連携し、地方在住の女性を対象に、Salesforceを中心としたITスキルの習得、資格取得から就業支援の機会提供を行う「TECH WOMAN」事業を展開してきました。

こうした取り組みを背景に、今回、秋田県および湯沢市との連携のもと、地元の女性や若者の雇用創出やビジネス活性化、DX推進に寄与する新たな拠点として「DIGITAL PATH YUZAWA」を開設する運びとなりました。

■ 今後の展望

Surpassは、「DIGITAL PATH YUZAWA」を起点に、IT人材育成とDX支援を両立する地域モデルを展開します。

湯沢市から全国へ、女性の就業機会拡大と地域DXの推進に貢献してまいります。

■ 開所式について

日時：2026年2月4日（水）

会場：DIGITAL PATH YUZAWA（秋田県湯沢市）

内容：代表挨拶、来賓挨拶、オフィス紹介 ほか

〈株式会社Surpass 会社概要〉

会社名：株式会社Surpass

【株式会社タナベコンサルティンググループ (東証プライム上場：9644)グループ会社】

代表者：代表取締役社長 石原 亮子

創業：2008年８月29日

資本金：6,000万円

従業員数：120名 ※2026年1月時点

本社所在地：東京都品川区西五反田７-20-９ KDX西五反田ビル３F

ホームページ：https://surpass-star.com/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社Surpass 広報担当

TEL：03-5843-9530

E-mail：pr@surpass-star.com