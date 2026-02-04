ラ ロッシュ ポゼ、2月4日「WORLD CANCER DAY」に合わせ、がんに影響を受けるすべての人のQOL向上を支援する特設ページを開設

日本ロレアル株式会社

仏化粧品会社ロレアルグループの日本法人である日本ロレアル株式会社(東京都新宿区)のダーマコスメのリーディングブランド「LA ROCHE-POSAY(ラ ロッシュ ポゼ）」は、2月4日の「WORLD CANCER DAY（世界対がんデー）」に合わせ、がんに影響を受けるすべての人をサポートするための社会貢献プログラム「CANCER SUPPORT by LA ROCHE-POSAY」の特設ページを開設いたします。

（サイトURL：https://www.laroche-posay.jp/cancersupport.html）

■ 特設ページ開設の背景：がん治療における皮膚疾患の現状

国立がん研究センターの統計によると、日本では現在、一生のうちに2人に1人ががんと診断されると言われています。がん治療（抗がん剤治療等）の進歩に伴い、生存率は向上していますが、治療の副作用として現れる皮膚疾患に悩む患者は最大95%に上ります。驚くべきことに、がん患者の50%以上が、皮膚関連の副作用を原因として治療の中断を検討、あるいは中断しているという実態があります（※1）。

ラ ロッシュ ポゼは、がん治療がもたらす「肌と心の課題」に寄り添い、患者一人ひとりの生活の質（QOL）向上を最優先に考え、適切なスキンケア知識の普及とサポートを目指します。

■ 特設ページ「CANCER SUPPORT by LA ROCHE-POSAY」の主なコンテンツ

- 15分で学べるオンライン学習コンテンツ「cancer-support.com」がん治療中の方、そのご家族や周りの方々向けに、治療に伴う不安や肌悩みに応える「心のケア」「体のケア」「食事のケア」「痛みのケア」 の4つの主要なテーマに沿って構成された15分で学べる無料のセッションを提供しています。現在、世界でおよそ20,000人 が受講しており、1セッションを修了するごとに、ラ ロッシュ ポゼから世界対がん連合（UICC）へ1ユーロが寄付される仕組みとなっています。- 専門家による「SPECIAL CONTENT」「なぜ抗がん剤で、皮膚疾患が起きるのか」、「がんとともに、一人の人間として生きていくサポートを」について理解を深めるための、「SPECIAL CONTENT」 を公開します。- - 和歌山県立医科大学 皮膚科学教室 准教授 山本 有紀医師- - 認定NPO法人maggie’s tokyo 共同代表理事 ・センター長 秋山 正子さん- 治療中の正しい「HOW TO CARE」皮膚科医や腫瘍専門医のスキンケア検討会(※2)での推奨に基づき、低刺激な洗浄、保湿、UV対策など、治療中のデリケートな肌を守るための具体的なスキンケアルーティン を分かりやすく解説しています 。

■ ラ ロッシュ ポゼの取り組み

- ドネーションキットの寄付がんに向き合う人の肌は、治療の影響で様々な課題に直面します。ラ ロッシュ ポゼでは、献身的なケアでサポートするために、関連団体などを通じて製品キットを寄付しています。- ドキュメンタリー「SCARS OF LIFE」と社内啓発ラ ロッシュ ポゼは、世界27か国でがん治療による傷跡を含む「肌の痕跡」が心身に与える影響の調査を実施。その結果を基に制作されたドキュメンタリー「SCARS OF LIFE」の社内上映を通じ、社員が肌と心身の関わりを深く理解する機会を設けています。本映像は公式サイトでもチェックいただけますので、ぜひご覧ください。（サイトURL：https://www.laroche-posay.jp/good_skin_day.html）- 認定NPO法人「マギーズ東京」への継続的な支援ラ ロッシュ ポゼは、がんを経験した人 とその家族や友人など、がんに影響を受けるすべての人が、無料で相談できる施設「マギーズ東京 」（サイトURL：https://maggiestokyo.org/）を支援しており、啓発イベントを通じて、誰もが自分らしく前向きに過ごせる社会の実現に貢献します。

■ブランド概要

ラ ロッシュ ポゼは1975年に敏感肌にも使えるスキンケアブランドとしてフランスで誕生しました。ラ ロッシュ ポゼにとって、肌は人生そのもの。皮膚の専門家と力を合わせ、最先端の皮膚科学研究を続けるとともに、常に「人」を中心に据えたブランドであり続けます。0歳から100歳を超えて、すべての人々の肌に寄り添いたい。そんな願いを込め、ダーマコスメのリーディングブランドとして様々な活動を展開しています。

*AplusA及びその他パートナーによって2024年1月から5月に実施された、世界80%のGDPをカバーする31か国において皮膚の専門家を対象に行ったダーモコスメ市場調査による。 ** 皮膚科、クリニックなどの流通においてお取り扱いいただいていることを指します。

