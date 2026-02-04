【資産運用EXPO 2026春】アンティークコイン投資ブースに長蛇の列

株式会社コンボイスイッチアンティークコインの販売・鑑定・資産形成サポートを行う「RareCoinShop（レアコインショップ）」（運営：株式会社コンボイスイッチ、本社：福岡市、代表取締役：岡崎 靖弘）は、2026年春に東京ビッグサイトで開催された日本最大級の投資イベント『資産運用 EXPO【春】』に出展いたしました。 本イベントでは、当社専属のアンティークコイン投資家・葉山満（はやま みつる）をブースに招いての「特別個別相談会」を実施したところ、予想を大きく上回る反響をいただき、大盛況となりました。 本リリースでは、当日の熱気とともに、なぜ今アンティークコインが富裕層や資産形成層から「最強の資産防衛策」として選ばれているのか、最新の市場データと共にレポートします。

資産運用EXPOとは

年に3回行われる、お金に関する日本最大級のイベントです。「全ての人に、人生を豊かにする資産運用の機会を提供する」ことをコンセプトに掲げています。投資初心者から上級者、これから資産運用を始めようと思っている方など、年間3万人以上の方々が来場されています。

今回は桐谷広人氏、馬渕 磨理子氏、個人投資家テスタ氏などの著名専門家を始め、タレントのボビー・オロゴン氏や藤本美貴氏をはじめ、著名講師による数多くのセミナーが無料で聴講可能。

また、会場では様々な投資商品・サービスを扱う会社がブースを構えており、ご自身の興味関心に合わせて自由にプロと直接相談ができます。

資産運用EXPO出展の背景

RareCoinShopは、多くのアンティークコインショップが個人経営である中、仕入れから資産形成相談までをサポートする専門家集団を有し、完全サポート体制を整えています。過去10年間で、アンティークコイン情報の普及が進んだ一方で、誤った情報や不適切な価格設定の問題も見受けられるようになりました。これを改善するため、正確な知識と情報の提供に努めています。

会場の様子

1. 個別相談ブースへの予約、来場者が殺到

今回はセミナー形式ではなく、より一人ひとりの資産状況に寄り添う「対面コンサルティング」に特化しました。混雑を予想して事前予約制とするも、「直接アドバイスが欲しい」という来場者で早期満席。「資産を守りながら増やす」ための具体的なポートフォリオ診断や、失敗しないコイン選びの極意を求める声が相次ぎ、ブース周辺は終日熱気に包まれました。

2. 参加者の声：「心の平安」を求める投資家たち

「貯金や退職金だけでは老後が不安」「経営は順調だが将来のキャッシュフローを安定させたい」といった切実な悩みを持つ来場者が多く見られました。ブースで毎時間開催していたミニセミナーも毎回大反響。

葉山や当社スタッフによるアドバイスを受けた方々からは、「曖昧だった資産防衛の道筋が見えた」「歴史的価値を持つコインを持つことで、市場の乱高下に対する心の平安が得られそう」といった感想が寄せられました。

市場データが証明：アンティークコインが「最強の実物資産」と呼ばれる理由

今回の盛況ぶりは、単なる一過性のブームではありません。

背景には、世界的な調査機関が裏付ける「明確な市場成長」があります。

１.圧倒的な長期成長性（5年で市場成長＋23%、10年で価格上昇率+157%）

Knight Frankが発表した「Luxury Investment Index」によると、アンティークコイン（Coins）の価格上昇率は以下の通りです。



【他の資産との比較】

・アンティークコイン：10年間で+157%、直近5年で+23%

・アート：+134%

・ワイン：+125%

・家具：-26%

※出典：Knight Frank Luxury Investment Index（2020年Q2時点）



この実績は、アンティークコインが一時的なブームではなく、「資産保全の優等生」として長期間にわたり価値を高め続けてきた証明です。

２.株式や仮想通貨にはない「安定性」

2020年のコロナ禍以降、世界情勢が不安定化する中でも、アンティークコインは暴落することなく右肩上がりを続けています。この「長期的な爆発力」と「直近の安定性」の両立こそが、プロの投資家がコインを選ぶ最大の理由です。

インフレ・円安局面での「実物資産」の強さ

アンティークコインは世界共通の価値基準（国際相場）で取引されます。そのため、円安が進む局面では国内価格が上昇する傾向にあり、日本円の価値目減りを防ぐヘッジ機能が極めて高いのが特徴です。

国内需要の急増（相談件数33%増）

当社のデータによると、2025年上半期時点で国内からの投資相談件数は月平均2,000件に達し、前年比で約33％増加しています。これは、富裕層だけでなく一般的な資産形成層にも「実物資産」へのシフトが広がっていることを示唆しています。

RareCoinShopについて

当社は、単なる販売店ではなく、お客様の資産を守るパートナーです。

完全真贋保証と適正価格: 世界的な第三者鑑定機関（PCGS/NGC）のスラブ入りコインのみを取り扱い、偽物リスクを排除しています。

出口戦略まで見据えたサポート: 購入だけでなく、売却（出口）までを一貫してサポートする専門家集団が、再現性の高い投資をご提案します。

今回の資産運用EXPOでの圧倒的な反響を受け、会場にお越しになれなかった方のために、オンラインでの「葉山満 監修・個別相談枠」を緊急拡大いたします。 今後もRareCoinShopは、「実物資産投資の民主化」を掲げ、誠実な情報発信と世界に通じる投資家の育成に取り組んでまいります。

イベント・企業情報

出展概要

イベント名：第4回資産運用 EXPO【春】

日時：2026年1月16日～18日

会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1

公式HP：https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

お問い合わせ先

LINE：https://bit.ly/4ddokY5

メール：info@rarecoinshop.net

電話番号：03-6820-3545

会社概要

商号：株式会社コンボイスイッチ

代表者：代表取締役 岡崎 靖弘

所在地：福岡県福岡市中央区今泉1-16-12 西坂ビル3階

事業内容：アンティークコインの販売・鑑定、情報配信、コミュニティ運営

URL：https://comboy.co.jp/

RareCoinShop公式サイト：https://www.rarecoinshop.net/

アンティークコイン投資家はやまん（葉山満）：https://hayamamitsuru.com/