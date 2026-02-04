【ナチュラルテック公式ショップ】楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025にて「定期購入賞」を初受賞！

natural tech株式会社

natural tech（ナチュラルテック）株式会社（代表取締役社長：竹内太郎 / 住所：東京都千代田区神田神保町1-28-1 Mirio神保町9階、以下 当社）が楽天市場にて運営する、ナチュラルテック公式ショップが楽天グループ株式会社が主催する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」にて「定期購入賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」とは

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネッ

ト・ショッピングモール「楽天市場」に出店する 5 万以上のショップ（2025 年 11 月時点）の中から、ユーザーによる人気投票の結果や各店舗の注文件数・売上などを総合的に評価し、2025 年の年間

ベストショップを表彰する取り組みで、今年で 28 回目の開催となります。

■特集サイト

https://event.rakuten.co.jp/soyshop/

■受賞について

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 定期購入賞」という名誉ある賞をいただき、スタッフ一同、大きな喜びと身の引き締まる思いで受け止めています。

毎月、私たちの商品を選び続けてくださるお客様の存在がなければ、この受賞は決して実現しませんでした。心から感謝申し上げます。

今回受賞した「定期購入賞」は、お客様との “長いお付き合い” が評価される特別な賞であり、私たちの取り組みが認められた証だと感じています。

これからも信頼に応え続けるため、商品開発・品質・サポート体制のすべてにおいて進化を続けてまいります。

■楽天 『ナチュラルテック公式ショップ』

https://www.rakuten.co.jp/beauteq/

■natural tech株式会社（ナチュラルテック）について

「natural（自然体、やさしさ）」と「tech（テクノロジー）」を組み合わせたもので、「自然のチカラとテクノロジーですべての人を輝かせる」という想いが込められています。

ウェルネス・ビューティー分野でライフステージ毎の悩みに寄り添う、急成長D2Cブランドを複数展開しています。

■natural tech株式会社 代表取締役：竹内太郎より

この度、『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025』という栄えある賞に選出いただきありがとうございました。日頃から弊社を支えてくださるお客様、パートナー企業様、そしてnatural techの成長を体現してくれている社員一人ひとりに、この場をお借りして心より感謝申し上げます。

私たちnatural techは、 「ライフステージ毎の生活の質をあげる」ことを念頭に、お客様にご満足いただけるような商品の発売を心がけております。今回の受賞はひとえに、会社従業員一同が日々消費者と向き合い、必要とされる商品を発売し改善をし続けた結果だと考えております。

今回の選出に満足することなく、さらなる成長を目指していけたらと考えています。

【会社概要】

会社名：natural tech株式会社

設立：2018年9月5日

資本金：6,250万円

所在地：東京都千代田区神田神保町1-28-1 Mirio神保町9階

代表取締役：竹内 太郎

事業内容：Beauty & Wellness D2C

コーポレートサイト：https://naturaltech.jp/