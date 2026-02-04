【一般社団法人AICX協会】初開催の展示会「AI/DX営業・マーケティング展 2026 Spring」に登壇します。

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（東京都、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下、AICX協会）は、2026年3月24日（火）、25日（水）に東京ビックサイトにて開催される、AI/DX 営業・マーケティング展に登壇します。

「AI/DX営業・マーケティング展 2026 Spring」とは

国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営するイプロスが主催する展示会。

独自AIにより、課題解決に最短距離で出会えるのが特長です。

初開催となる今回は、営業・マーケティング成果に直結するAI／DXソリューションが集結。

さらに、著名講師によるセミナーや交流会も開催されます。

◆AI/DX営業・マーケティング展 2026 Springの特徴

◆［AICX協会］のカンファレンスについて

- AI初心者でも安心！AI/DXの基礎を多彩なセミナー・出展者から学べる- 中上級者向け！AI最先端を知る協会が共催するセミナーで最新トレンドや情報交換が可能- 独自のAIマッチング機能により、課題に最適な製品・サービスと効率的に出会える

AICX協会が、下記カンファレンスに登壇いたします。

- 登壇日時 ： 2026年3月25日（水）13:00~13:40- セッションテーマ：＜日立製作所×AICX協会 特別対談＞AIが変える、近未来の顧客体験と営業革命

参加には事前の参加申込が必要です。

参加申込はこちら :https://expo.ipros.jp/event/14277?modal=modal-d2-a-3%3Futm_source&utm_medium=speaker&utm_campaign=d2_a3_2

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【開催概要】

- 展示会名称 ： AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring- 併設イベント ： 業界をリードする講師陣による特別講演、専門セミナー、出展者PRセミナー- 会期 ： 2026年3月24日（火）、25日（水）10:00 ～ 17:00※両日とも基調講演は9:30からとなります。- 参加方法 ： 事前登録制（参加費：無料）- 会場 ： 東京ビッグサイト 東4ホール- 開催方法 ： リアル開催（会場のみでの開催）- 住所 ： 東京都江東区有明3-11-1- 主催 ： 株式会社イプロス- セミナー共催 ：生成AI活用普及協会(GUGA)一般社団法人AICX協会一般社団法人 Women AI Initiative Japan■ 一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp