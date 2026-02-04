子育ての“毎日の選択”を、社会の意思決定に置き換えたら？─ 「妄想総理・ママ編」が描く、やさしい思考ファンタジー

株式会社リリパット

子どもを育てるということは、毎日、無数の小さな選択を積み重ねることでもあります。

何を優先するか、どこで折り合いをつけるか、誰の気持ちをどう受け取るか。

その一つひとつの判断が、子どもの安心や成長につながっていきます。

もし、その「子育ての感覚」を、社会の意思決定に置き換えたら、

どんな世界が見えてくるのでしょうか。

『妄想総理・ママ編』は、そんな発想から生まれた、やさしい思考ファンタジーです。

ママという立場が持つ、現場感覚、バランス感覚、そして相手の立場に寄り添う視点を、

「総理大臣」という役割に重ねることで、社会の仕組みや人の選択を、

少し違う角度から見つめ直します。

この物語が描くのは、政治の正解ではありません。

むしろ、「決めるとはどういうことか」「人の暮らしを守るとはどういうことか」といった問いを、

読者自身に静かに投げかけます。

日常の延長線にある想像だからこそ、専門知識がなくても、誰もが自分の感覚で

考えることができます。

子育て世代だけでなく、仕事や組織、社会に関わるすべての人にとって、

「判断すること」の意味をやさしく見つめ直す一冊です。

『妄想総理』シリーズは、「もしも◯◯が総理だったら？」という問いから、

人間の価値観や社会のあり方を描く物語シリーズです。

ママ編では、家庭という最も身近な現場から生まれる感覚を通して、

私たちの社会を映し出しています。

本シリーズでは、ママ編のほか、人生経験や包容力を軸に描く「ばあば編」など、家族のさまざまな視点から社会を見つめる物語展開も行っています。

※本シリーズは、政治的主張や政策提言を目的としたものではありません。

想像力を通して、人の選択や社会の在り方を考えるフィクション作品です。

書籍情報

・妄想総理 家族編（英語版）

・著者：Yuki Hirakawa

・Kindle電子書籍

・1月13日配信スタート