【アントレ調査レポート】「やりたいこと実現」が独立のきっかけ、副業スタートが4割！独立後は「時間の自由」「裁量」「効率」を重視

株式会社アントレ

株式会社アントレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 隆志）が運営する独立・開業サイト「アントレnet」は、2024年に東京都内で設立された新設法人の件数が過去最高となったことを背景に、独立・起業に関する調査を実施しました。その結果、独立・起業に興味を持つきっかけとしては「やりたいことを実現するための副業」が最も多く、独立後の理想の働き方として「時間の自由度」「裁量の大きさ」「効率的に働くこと」を重視する傾向が見られました。

【調査結果ダイジェスト】

・「やりたいことの実現」から、副業で独立を検討する人が約4割

・独立で実現したいのは「仕事の楽しさ」「経済的・精神的なゆとり」

・独立後の理想の働き方は「時間の自由度」「裁量の大きさ」「効率」

・独立で不安・ストレスを感じること上位3つは「金銭面」が中心に

「やりたいことの実現」から、副業で独立を検討する人が約4割

「独立や起業に興味を持ったきっかけは何ですか」という問いに対して、「副業（やりたいことを実現するため）」が41.7％、「副業（収入を増やすため」が31.9％、「定年退職後も働き続けたいため」が31.5％となりました。

「やりたいことを実現したい」という思いから独立・起業に関心を持つ一方で、不安もあるため、まずは副業から始める人が多いという結果が分かりました。

独立で実現したいのは「仕事の楽しさ」「経済的・精神的なゆとり」

「独立することで実現したいことは何ですか」という問いに対して、「楽しく仕事をしたい」が40.3％、「今より経済的に豊かになりたい」が35.0％、「精神的なゆとりが欲しい」が34.4％という結果となりました。独立することで、生活や働き方の満足度を上げたいという意識が垣間見られます。

独立後の理想の働き方は「時間の自由度」「裁量の大きさ」「効率」

「独立が実現した場合、どのような働き方を希望しますか」という問いに対して、「時間を自由に使いたい」が48.6％、「すべて自分で決めたい」が33.7％、「少ない労力で収入を得たい」が27.3％という結果でした。「時間の自由」「裁量」「効率」を重視する傾向が高まっています。

独立で不安・ストレスを感じること上位3つは「金銭面」が中心に

「独立を検討する上で、障壁や不安・ストレスを感じること」という問いに対して、「本当に稼げるのか不安」が31.1％、「独立後の資金運用への不安」が24.8％、「独立に必要なお金の用意」が23.5％という結果でした。お金に関する不安が上位を占めており、その次に法的手続きやリスク把握、情報不足など知識面の不安も障壁となっています。

調査まとめ

本調査では、「やりたいことを実現したい」という思いをきっかけに独立・起業に関心を持つ人が多い一方、不安を背景に、まずは副業として始め、段階的に独立を目指す志向が主流であることが分かりました。

独立によって「仕事の楽しさ」や「経済的・精神的なゆとり」を求める一方、理想の働き方としては「時間の自由」「裁量の大きさ」「効率」を重視する傾向が見られました。その一方で、収入や資金準備など金銭面への不安が大きな障壁となっています。

株式会社アントレ 代表取締役 上田からのコメント

「今回の調査から、会社員の立場を維持しながら副業としてやりたいことに取り組み、精神的なゆとりや仕事の楽しさを重視した独立志向が明らかになりました。一方で、収入や資金面への不安が大きな障壁となっており、安心して一歩を踏み出せる環境づくりが求められています。アントレnetでは、こうした不安の解消に向けて、いきなり独立を目指すのではなく、まずは副業から始められる独立の実現に向けて、今後も情報提供と支援を強化してまいります。」

独立・開業を後押しする独立メディア「アントレnet」

当社は、独立・開業案件を紹介する総合情報サイト「アントレnet」を運営。1997年創刊の専門メディア「アントレ」を母体に、四半世紀以上にわたりフランチャイズ本部や事業パートナーと起業希望者をつなぐ役割を担ってきました。掲載企業は約250社、ユーザーは無料で利用可能です。

≪アントレnetの強み≫

・独立オーナーのリアルな声が満載：実際に独立しているオーナーの声を、収入や働き方といったポジティブな面だけでなく、苦労した体験談も含めて『オーナーレポート』として掲載

・掲載前の厳正審査：フランチャイズ契約書や募集資料の事前提出を義務づけ、法令順守やユーザーに不利な内容がないかを厳しく確認。こうした審査を通過した案件のみを掲載。

・業界唯一の、無料で学べる独立・開業スクール：「アントレnet」だけでは一歩を踏み出せない方に向けて、オンラインで実践的に学べる無料講座『アントレ独立開業スクール』を提供

アントレnet サービスサイト :https://entrenet.jp/

【調査概要】

調査対象 ：20～69歳一般男女個人、かつ、独立・起業に興味がある社会人

調査期間 ：2025年12月19日～12月23日

調査方法 ：インターネット調査

サンプル数：2,800人

調査企画 ：株式会社アントレ

※本リリース調査結果をご利用いただく際は、「株式会社アントレ調べ」と明記ください。

【会社概要】

会社名 ：株式会社アントレ

代表 ：代表取締役 上田 隆志

本社 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビル 26F

事業内容：独立・開業領域における求人メディア「アントレnet」運営事業

URL ：https://entrenet.jp/