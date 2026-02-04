【新セミナー】生産性を劇的に上げ、利益を生み出す「成長の極意」を公開。株式会社武蔵野が中小企業の構造的課題を打破する「環境整備」に関するセミナーを3月3日より配信開始

株式会社武蔵野

■ 多くの経営者が抱える「組織実行力」のジレンマ

深刻な人手不足や原材料費の高騰、さらには働き方改革の波--。今、多くの中小企業が「限られたリソースでいかに利益を最大化するか」という、かつてない経営の岐路に立たされています。しかし、多くの現場では「立派な経営計画を立てても浸透しない」「社員の意識が上がらず、生産性が向上しない」という、組織の実行力を巡る深刻なジレンマを抱えているのが実情です。

■ 「環境整備」は、経営者の悩みを解決するソリューション

株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、これまで「経営サポート」や「経営者アカデミー(R)」にて、「経営計画書」の作成支援を通じて、過去2000社以上をサポートしてきました。 その全ての根幹にあるのが「環境整備」です。本セミナーでは、単なる清掃や整頓の枠を超え、「仕事をやりやすくする環境を整え、経営者の想いを実行できる組織を作る」という、経営課題解決のための具体的アプローチを公開します。

■ 本セミナーで解説する解決のポイント

本セミナーでは、経営者が直面する「実行力」の課題に対し、以下の3つのポイントを軸に解説します。

１.「経営計画書」が現場で正しく機能する仕組みづくり

なぜ環境整備を行うと、社長の方針が社員に正しく伝わり、自発的な行動が生まれるのか。

２.中小企業に特化した「経営コンサル」の成功事例

精神論に頼らず、物理的な環境を変えることで社員の習慣を変え、業績を向上させた具体的事例。

３.「環境整備」による採用力と定着率の向上

整った環境が、社員の誇りとエンゲージメントをどう育み、離職率低下に繋がるのかというロジック。

■ セミナー開催概要

セミナー名：生産性を劇的に上げる！さらなる利益を生み出す成長の極意

配信開始：2026年3月3日～

対象：経営者または準ずる方

主催：株式会社武蔵野

詳細・参加申込はこちら :https://www.m-keiei.jp/seminar_lp/seichonogokui/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=seichonogokui

■株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp