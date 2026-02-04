猫好きさん必見！人気の「キャットプレート」に新色が登場

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

■愛らしい猫のプレートがニュアンスカラーで登場

人気の猫モチーフのミニ・プレート２枚セットに新色が登場しました。愛らしい猫の顔をかたどったプレートは、ニュアンスカラーで遊び心のあるデザイン。軽食やお菓子をのせるのはもちろん、小物入れやインテリアとしても活躍します。

2月22日は、日本で「にゃん・にゃん・にゃん（2・2・2）」と猫の鳴き声の語呂合わせから制定された猫の日。毎年、さまざまな場所で猫の日が話題となり、SNSでもハッシュタグ「#猫の日」が盛り上がり、猫と一緒に暮らせる幸せにあらためて感謝する日でもあります。猫の日の記念に、愛猫に似た色のミニ・キャットプレートを取り入れてみるのも素敵です。

■製品紹介

サイズ：奥行14cm/ 幅14cm/ 高さ3cmミニ・キャット・プレート（2枚入り）

カラー：ミストグレー/メレンゲ、ナツメグ/ブリオッシュ

\4,400（税込）

猫をかたどったミニ・プレートの２枚セット。ピクルスやナッツ、チョコレートやクッキーなどを入れるお皿として、ティータイムやおもてなしに活躍。アクセサリーや鍵などの小物入れとしても便利に使えます。

■大切な愛猫には、ル・クルーゼのペットアイテムを

ル・クルーゼのペットアイテムは、プレートやマグ類と同じく鮮やかな発色とグラデーションが特長。お部屋のインテリアに美しく映え、暮らしに馴染む色合いがそろっています。

ストーンウェア製の食器は汚れが落ちやすく、臭いもつきにくいため、清潔を保ちながら長く使用可能。適度な重さがあり、食事中にボールが動く心配がないため、ペットがストレス無く食事を楽しめます。ステンレスやアルミ素材が苦手なペットにもおすすめです。

ペットフード・コンテナー (スクープ付き)ハイスタンド・ペットボールペットボール (S)

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/jp-column/jp-cat-day.html

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストア、ZOZOTOWNなど）

■ル・クルーゼについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

■公式サイト：https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ 公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

■公式インスタグラム: https://www.instagram.com/lecreusetjapon/

ル・クルーゼ 公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/