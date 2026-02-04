通販一元管理システム「GoQSystem」がタブレット端末のブラウザ対応を強化！ 倉庫・店舗・外出先から「リアルタイム管理」を実現、場所を選ばない自由な運営スタイルへ

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)が提供するクラウド型通販一元管理システム「GoQSystem」は、多様化するEC運営の現場ニーズに応え、タブレット端末での操作性を大幅に向上させるアップデートを実施いたしました。これにより、従来の「PCの前でしかできなかった業務」を解放し、オフィス外や移動中など、場所を問わず受注状況をスムーズに確認できるようになります。

アップデート概要

現在のEC運営では、複数チャネルの管理や迅速な出荷対応が求められる一方、管理画面の操作は「オフィスでのPC作業」に限定されがちでした。

- 「倉庫で出荷状況を見ながら在庫確認したい」- 「店舗接客中にWeb側の受注状況を把握したい」- 「移動中に緊急の受注キャンセルに対応したい」

といった、現場主導のリアルタイムな情報確認を求める声が急増しています。

GoQSystemはこれらの課題を解決するため、UIの最適化を行い、

タブレット端末一つで受注状況の把握を完結できる環境を整えました。

タブレット対応でできること

- 倉庫の「歩数」を削減：棚の前でリアルタイム確認PCデスクに戻ることなく、商品の棚の前や検品作業中にその場で受注内容や出荷ステータスをチェック。確認作業のための往復時間をゼロにし、出荷のスピードアップとミス防止を同時に実現します。- 接客・商談の質を向上：店舗や外出先が「オフィス」に店舗での接客中や外出先での打ち合わせ中でも、スマートに最新の在庫・受注状況を把握。お客様を待たせることなく、その場での迅速な回答や判断が可能になり、顧客満足度と成約率を向上させます。- 意思決定のスピードアップ：場所の制約からの解放移動中や会議の合間など、わずかな隙間時間で受注状況をキャッチアップ。PCを開く場所がない環境でも、タブレット一つで「今、何が起きているか」を把握できるため、緊急対応の遅れを防ぎます。

GoQSystemが選ばれる理由

定額制の安心感

受注件数が増えても月額料金は一定。1日あたり約500円（税別）～という圧倒的コストパフォーマンスで、成長期のEC事業者を支援します。

伴走型サポート

導入前から専属スタッフが画面共有でレクチャー。メール・電話に加え、LINEでの相談も可能で、現場の「困った」を即座に解決します。

自動化率80％以上

各店舗の運用に合わせたカスタマイズ設定により、ルーチンワークの大部分を自動化。クリエイティブな業務に集中できる環境を提供します。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/