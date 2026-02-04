「2025年度 JILAインハウス・リーガル・アワード」にてCureAppが複数受賞

株式会社CureApp

高血圧をはじめとする疾患領域で治療アプリを開発・提供する株式会社CureApp（キュア・アップ / 本社：東京都中央区 代表取締役社長：佐竹 晃太、以下「当社」）は、このたび「2025年度 JILAインハウス・リーガル・アワード」において、団体賞（小規模法務部門）の「総合賞」「パートナー機能賞」を受賞しました。また、同社法務部長・弁護士の酒井 康徳が、「インハウス賞（医療・医療機器・医療サービス部門）」を受賞しましたので、お知らせいたします。

写真左：Lawyer’s INFO株式会社COO 重松 英 様（※総合賞発表時のプレゼンター）写真右：酒井 康徳（株式会社CureApp）

JILAインハウス・リーガル・アワードは、日本組織内弁護士協会（JILA）が主催し、企業法務の優れた実績や社会的価値創出への貢献を評価するアワードです。

今回当社が受賞した団体賞では、法務機能を「パートナー機能」「ガーディアン機能」「イノベーション」の3つの観点から評価・表彰しており、この3つの観点すべてにおいて総合的に高い評価を得た企業に贈られるのが「総合賞」です。CureAppは小規模法務部門において「総合賞」「パートナー機能賞」を受賞いたしました。

当社は、治療アプリという新しい産業分野に挑戦するスタートアップとして、法務・コンプライアンスを経営の重要な基盤と位置づけ、事業部門と密に連携しながら事業を推進してきました。医療・医療機器・医療サービスという高い規制環境の中において、法務部門が単なるリスク管理にとどまらず、事業の成長を支えるパートナー機能を果たしてきた点が、今回の評価につながったものと考えています。

また、法務部長・弁護士の酒井個人として、インハウス賞（医療・医療機器・医療サービス部門）を受賞しました。インハウス賞は、企業等に所属する組織内弁護士のうち、専門性を活かして顕著な実績を上げた個人を表彰するものです。医療系スタートアップにおける企業内弁護士の役割と価値を評価していただいた結果と受け止めています。

■法務部長・弁護士 酒井康徳 コメント

このたびは、このような評価をいただき大変光栄に思います。CureAppでは新しい産業の社会実装に取り組んでいますが、法務部門が課題解決を通じてその一翼を担えると感じております。今回、パートナー機能に加えてガーディアン機能・イノベーションの観点でも評価を受けて総合賞を受賞できたことは大変励みになります。今後も、社会に求められる医療を実装するため、法務の立場から事業を支えていきたいと考えています。

■JILAインハウス・リーガル・アワードについて

組織内弁護士およびその所属団体等を対象とした表彰制度で、JILA会員からの応募に基づいて、選考委員による厳正・公正な選考をもとに、顕著な実績を挙げた組織内弁護士・所属団体等を表彰。組織内弁護士およびその所属団体がよりスポットライトを浴びる機会の創設、取組事例の共有を目的としています。

※2025年度の受賞結果は下記よりご覧いただけます

https://jila.jp/award_results2025

◆株式会社CureAppについて

2014年に2名の医師が創業。治療効果が治験にて証明され、医療現場で医師が患者に処方する「治療アプリ」を研究開発・製造販売する医療機器メーカー。

2020年、スマートフォンで動作する疾患治療用プログラム医療機器として、ニコチン依存症治療アプリが日本で初めて*、また禁煙治療領域においては世界初*の薬事承認および保険適用を実現。その後も高血圧、減酒治療における治療アプリの薬事承認・保険適用を受け、医療機関へ販売を行っています。その他、NASH / がん / 慢性心不全 / 慢性腰痛症など、複数の疾患に対応する治療アプリの開発を進めています。

また、民間法人向けの健康増進サービス「ascureモバイルヘルスプログラム」も運営し、多数の健保組合・企業の禁煙施策として導入されています。この他「ascure Dr.高血圧治療」も提供をスタートしました。

*：自社調べ ・調査年月：2020年12月 ・調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受けた日本の治療アプリおよび世界のニコチン依存症向け治療アプリ

高血圧症治療補助アプリ※1について

お薬と同じように臨床試験を実施し、医療機器として認められたスマートフォンアプリ。医師が患者さんに対してアプリを“処方”し、使用するための処方コードを発行します。患者さんは自身のスマホにダウンロードして利用し、自宅など、診療の場以外でも治療アプリが生活習慣改善を継続できるよう患者さんをサポートします。

患者さんがアプリに入力した情報は医師側のパソコンで確認できるので、次回診察時、医師による日常における生活習慣改善の指導に役立ちます。

治療アプリの高血圧領域では世界で初めて※2製造販売承認・保険適用を取得し、現在全国の医療機関で提供、多くの高血圧患者さんに利用されています。

※1：販売名：CureApp HT 高血圧治療補助アプリ ／承認番号：30400BZX00100000／本製品は医師の診断のもと処方され、患者が使用する管理医療機器です

※2 ：世界初：自社調べ （調査年月:2022年9月 ）調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受け医療機関で処方が開始した高血圧症治療アプリ

