日経メディカル、日本で一番居心地がいい当直室を決める「当直室-1グランプリ」を初開催。募集期間は2026年3月15日まで

株式会社 日経BP

株式会社 日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）が運営する医師向けメディア「日経メディカル」は、日本で一番居心地がいい当直室を決める「当直室-1グランプリ」を開催します。審査員である医師が選考を行い、グランプリおよび各賞受賞となった当直室は、2026年5月発行の「日経メディカル特別編集版」に掲載される予定です。「働き方改革」が進む中、いまだ過酷な勤務実態が一部存在することが問題視される医師。つかの間の休息を取る当直室の「居心地」を高める工夫を全国各地から集めることで、より良い当直を過ごすためのヒントを提案します。投稿の募集期間は3月15日までです。

関連記事：「当直室-1グランプリ」開催決定！～俺たち（の当直室）が一番居心地がいい～

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/blog/editors/202602/591905.html

グランプリの審査基準は、「とにかく居心地がいい当直室」です。「○○が食べられる」「○○が置いてある」「○○の設備が整っている」など、様々な取り組みを応募していただきます。

審査員長を務めるのは、日経BPが運営する医療従事者専門サイト「日経メディカル Online」の看板コラム「薬師寺泰匡の『だから救急はおもしろいんよ』」を執筆する、薬師寺泰匡先生です。その他にもバラエティーに富んだ医師が審査を行います。以下に、薬師寺先生からのコメントをご紹介します。

【審査員長 薬師寺泰匡先生より】

これまで、へき地から離島まで、様々な病院で勤務しました。そして様々な当直室と出会いました。まだ見たことのない当直室に出会えるのではないかと、ワクワクした気持ちです。審査員長として謹んで審査いたします。

薬師寺泰匡（薬師寺慈恵病院院長）●やくしじひろまさ氏。富山大学卒。岸和田徳洲会病院（岸徳）での初期研修を経て救急医療の面白さに目覚め、福岡徳洲会病院ERで年間1万件を超える救急車の対応に勤しむ。2013年から岸徳の救命救急センターで集中治療にも触れ、2020年から薬師寺慈恵病院に職場を移し、2021年1月からは院長として地方二次救急病院の発展を目指している。週1回岡山大学の高度救命救急センターに出入りし、ますます救急にのめり込んでいる。

■「当直室-1グランプリ」応募要項

■日経メディカル特別編集版とは

- 審査基準：とにかく居心地がいい当直室- 応募資格：医師- 募集期間：2026年2月4日（水）～3月15日（日）

日経メディカル Onlineの編集部がお届けする年1回発行の紙の雑誌です。ウェブサイトで好評だった記事をピックアップして掲載するほか、雑誌オリジナルの特集記事、コラムも充実。病院の医局や希望する医師に送付しています。日経メディカルの雑誌は2021年4月号を最後に休刊しましたが、昨年、4年ぶりに復刊しました。

■本リリースに関する問い合わせ先

リリースに関するお問い合わせは、日経メディカルのお問い合わせフォーム（URL：https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_1001/p/376/）にお願いいたします。