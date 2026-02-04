さかいシニア就職面接会を開催します（3/5）

写真拡大

堺市役所





　堺市では、シニア世代の雇用促進を図るため、ハローワーク堺、堺商工会議所、ジョブシップさかい（公益財団法人堺市就労支援協会）と連携し「さかいシニア就職面接会」を開催します。


　本面接会では、シニア世代の雇用に積極的な事業所・団体8社が参加予定で、就職を希望する方々の採用面接を実施します。



1　日時


　 令和 8 年 3 月 5 日（木）午後 1 時～午後 4 時（開場：午後 0 時 45 分）




2　場所


　 堺市産業振興センター 5 階 コンベンションホール（堺市北区長曽根町 183 番地 5）




3　対象者


　 シニア世代（概ね 55 歳以上）の求職者




4　参加費　


　 無料



5　参加予定企業（50音順）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/286_1_b439fddf1a3925802f07744d91e50cfc.jpg?v=202602041021 ]


6　申込方法


　　●さかいシニア就職面接会


　　・申込開始日：令和8年1月26日（月）　※先着順


　　・申込方法：最寄りのハローワークへ事前にお申込みのうえ、面接時間の予約及び紹介状の交付を受けてください。


　　・申込に関する連絡先：ハローワーク堺 職業相談第1部門　072-238-8301　部門コード41#




7　参加予定企業の求人情報は以下PDFに掲載しています。


https://prtimes.jp/a/?f=d100533-286-bfef6fe44209f63509069f56968e42cb.pdf



8　さかいシニア就職面接会チラシ（以下PDF）　


https://prtimes.jp/a/?f=d100533-286-dfc0a5132b0b3b7045ed0480641a4bdd.pdf