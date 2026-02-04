さかいシニア就職面接会を開催します（3/5）
堺市役所
[表: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/286_1_b439fddf1a3925802f07744d91e50cfc.jpg?v=202602041021 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d100533-286-bfef6fe44209f63509069f56968e42cb.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d100533-286-dfc0a5132b0b3b7045ed0480641a4bdd.pdf
堺市では、シニア世代の雇用促進を図るため、ハローワーク堺、堺商工会議所、ジョブシップさかい（公益財団法人堺市就労支援協会）と連携し「さかいシニア就職面接会」を開催します。
本面接会では、シニア世代の雇用に積極的な事業所・団体8社が参加予定で、就職を希望する方々の採用面接を実施します。
1 日時
令和 8 年 3 月 5 日（木）午後 1 時～午後 4 時（開場：午後 0 時 45 分）
2 場所
堺市産業振興センター 5 階 コンベンションホール（堺市北区長曽根町 183 番地 5）
3 対象者
シニア世代（概ね 55 歳以上）の求職者
4 参加費
無料
5 参加予定企業（50音順）
6 申込方法
●さかいシニア就職面接会
・申込開始日：令和8年1月26日（月） ※先着順
・申込方法：最寄りのハローワークへ事前にお申込みのうえ、面接時間の予約及び紹介状の交付を受けてください。
・申込に関する連絡先：ハローワーク堺 職業相談第1部門 072-238-8301 部門コード41#
7 参加予定企業の求人情報は以下PDFに掲載しています。
8 さかいシニア就職面接会チラシ（以下PDF）
