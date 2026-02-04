「カオナビ」と勤怠管理システム「e-就業OasiS」がAPI連携

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」は、株式会社ニッポンダイナミックシステムズ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山 武司、以下：ニッポンダイナミックシステムズ社）が提供する勤怠管理システム「e-就業OasiS」とAPI連携を開始しました。

まずは「カオナビ」の従業員情報を「e-就業OasiS」に同期し、今後は「e-就業OasiS」に登録される勤怠情報を「カオナビ」上で把握できるよう、連携強化を図ります。

■ API連携による勤怠管理×タレントマネジメントの価値創出へ

人的資本開示や働き方改革関連法への対応が求められる中、正確な労働実態をリアルタイムに可視化する勤怠管理システムへの期待が高まっています。勤怠情報は、評価やエンゲージメントといったタレントマネジメント情報を掛け合わせることで、従業員のパフォーマンス分析や組織課題の早期発見など、多くのインサイトを得ることが可能です。「カオナビ」でも勤怠機能を提供していますが、同時に、ユーザーが最適なシステムを選択できるよう、他社システムとの連携も積極的に進めています。

「e-就業OasiS」は、固有の就業規則や多様な働き方に対応できる柔軟な機能を備えています。20年以上の提供実績を持ち、充実したサポート体制で企業の勤怠管理を支えています。今回のAPI連携では、「カオナビ」の従業員情報を「e-就業OasiS」へ同期させることで、更新作業の手間や誤入力のリスクを軽減します。今後は「e-就業OasiS」の残業時間や休暇状況を「カオナビ」に取り込めるよう連携強化を図り、勤怠情報を活用したタレントマネジメントの実践を支援していきます。

■ 勤怠管理システム「e-就業OasiS」

「e-就業OasiS」は、販売開始から20年の提供実績を持つ勤怠管理システムです。充実の機能・サポートでユーザーごとに異なる就業規則やルールにも柔軟に対応し、固有の要望に合わせたカスタマイズ開発も可能です。法改正に対応した機能追加や市場ニーズを取り入れたバージョンアップ、働き方の変化に合わせた様々な打刻機器との連携、給与システムとの連携などさらなる進化を続けながら、ユーザーが安心して導入・運用できるよう、専門知識と経験に裏付けされた“手厚く親身なサポート”を提供しています。

＜「e-就業OasiS」：https://www.nds-tyo.co.jp/e-oasis/ (https://www.nds-tyo.co.jp/e-oasis/)＞

■ 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ 企業概要

所在地 ：東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

設立 ：1969年8月15日

代表者 ：代表取締役社長 平山 武司

事業内容 ：システムインテグレーション、クラウドソリューション&パッケージの開発・販売、

要求開発コンサルティングなど

会社HP ：https://www.nds-tyo.co.jp/(https://www.nds-tyo.co.jp/)

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/) ＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ＞

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート