2024年下半期ファンタジー時代劇人気ランキングNo.1！『四海重明～恋が光となる、その時まで～』のDVD-BOXが遂に発売！！

『四海重明～恋が光となる、その時まで～』のDVD-BOXは、DVD-BOX１が2026年2月4日（水）、DVD-BOX２が2026年3月4日（水）、DVD-BOX３が2026年4月3日（金）の３か月連続でリリースされます。

★2024年下半期、最大の話題作！

“霊犀印”（生死契約）で結ばれた二人の絆は、運命に翻弄されながらも揺らぐことなく、互いを命がけで守り抜く--。

愛と陰謀が交錯する、究極のラブストーリー。

「四海重明」は、華流ファンタジーの新たな金字塔として必見の一作です！

2024年下半期ファンタジー時代劇人気ランキング No.1

iQIYI時代劇ランキング 22日間連続1位

iQIYI国際版で 13カ国（日本・韓国・タイ・カナダ等）で1位

MANGO TVで 81日間連続再生回数1位

Weiboドラマ影響力ランキング No.1（関連投稿閲覧数110億回超）

★「寧安如夢」「雲之羽」ジャン・リンホー×「楽游原」「灼灼風流」ジン・ティエンが主演！

今、中国ドラマ界で最も注目を集める若手俳優ジャン・リンホーが主演！「蒼蘭訣」「寧安如夢」「雲之羽」「素敵な恋の咲かせかた」での大ブレイクに続き、本作では初の“魔族”役に挑戦し、これまでにない凛々しさと新たな魅力を披露。対するヒロインは、「楽游原」「灼灼風流」など数々の大作に主演し、ハリウッドでも活躍する実力派女優ジン・ティエン。いま旬の2人が織りなす、壮大で切ないファンタジー・ロマンス最新作です。

★監督は「瓔珞」「君、花海棠の紅にあらず」「恋心は玉の如き」で知られるヒットメーカー、ウン・ダーグァン！

緻密な演出と映像美で描かれる陰謀と愛の物語は、2024年下半期を代表するS級時代劇として大きな話題を呼びました。

さらに音楽面も豪華布陣！オープニング曲は、日本でも人気のGARNiDELiA・メイリアが担当。「極楽浄土」で中華圏でも爆発的ヒットを記録した彼女が奏でる楽曲が、物語に華を添えます。エンディングテーマは、グローバルに活躍するSEVENTEENのTHE 8が担当し、国内外のドラマファンを熱狂させました。

★現在、CS放送局ホームドラマチャンネルにて好評放送中！

★U-NEXTで2月4日（水）より独占先行配信開始！

【ストーリー】

弟子殺しの罪を着せられ追われる身となった、天下一の宗門・道生天の帝君・嵇煬（けいよう）は、真実を知るために必要な「七浮造業書」を追っていた。一方、仰月宗の弟子・南顔（なんがん）は、母の病を治すために薬の研究に心血を注いでいた。ある日、争いを目撃したため命を狙われた南顔を嵇煬が救うが、その直後嵇煬は倒れてしまう。彼が母と同じ病を患っていることを知った南顔と、「七浮造業書」の手掛かりが南顔にあると知った嵇煬は、薬を完成させるため、一緒に暮らし始めることに。しかし、母は薬の完成を待たず、2人に“霊犀印”--恋人の生死契約を施し亡くなってしまう。その瞬間から、2人の運命の歯車が静かに、そして激しく回り始める。やがて互いに惹かれ合う2人だったが、嵇煬は南顔を守るため死地に赴くことに。

--そして3年後。記憶を失い、魔道に堕ちた彼が帰ってくる。それでもなお、解けぬ宿命は2人を引き寄せ、運命が2人の再会へと導く…

【キャスト】

ジャン・リンホー（張凌赫）「寧安如夢」「雲之羽」「蒼蘭訣」

ジン・ティエン（景甜）「楽游原」「麗王別姫」「半妖の司籐」

チャン・ロン（昌隆）「卿卿日常」「玉楼春」

グアン・ホン（官鴻）「成化十四年」「玉昭令」

チアオ ・ジェンユー（喬振宇）「花の告発」「大明皇妃 」

【スタッフ】

監督：ウン・ダーグァン（温徳光）「瓔珞」「君、花海棠の紅にあらず」「恋心は玉の如き」 総脚本：ファン・チアンチアン（方羌羌）「請君」「陰陽法師-無心-」

原作：イーダイシュエ（衣帯雪） 小説「我有三個龍傲天竹馬」より

【商品情報】

＜DVD-BOX１＞

2026年2月4日（水）

定価：13,200円（税込）

第1話～12話（全36話）／DVD6巻（全18巻）／全約490分・DVD各巻約80分（ 各巻2話収録）／片面一層／16:9／ステレオ／中国語／日本語字幕

提供：竹書房、BS12 トゥエルビ

［竹書房HP商品ページ］

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10154198.html

＜DVD-BOX２＞

2026年3月4日（水）

定価：13,200円（税込）

［竹書房HP商品ページ］

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10154796.html

＜DVD-BOX３＞

2026年4月3日（金）

定価：\15,400（税込）※特典DISC付き7枚組

DVD-BOX3にはクランクアップ特番や撮影現場の裏側を収録した豪華特典ディスクを収録 ※特典内容は全て予定です。

［竹書房HP商品ページ］

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155844.html