「まずは見学してみたい」につなげるWeb施策　 入居検討者・家族が見る重要ポイント」とは？｜セミナー開催

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年2月17日（火）・18日（水）・19日（木）の3日程で介護業界向けセミナー【「まずは見学してみたい」につなげるWeb施策 ～住宅型介護施設を見比べる際の「重要ポイント」とは？～】をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2jLasQOgaN?s=moo3sotk9ik&utm_source=260217_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

住宅型介護施設を探すご家族は、最初から「とりあえず見学」や「紹介会社」に頼るわけではありません。

施設をWebで検索し、他施設と並べて見比べながら、「見学に行く価値があるか」を静かに選別しています。その判断を左右するのは、立地に加えて「Web情報の印象」です。

一方で本部では、

- 各施設のWeb情報管理が現場任せになっている- Googleマップやホームページの情報が十分に整理されていない- 紹介会社に依存しており、Web施策が入居促進につながっていない

といった課題を抱えているケースも少なくありません。

本セミナーでは、サ高住をはじめとする住宅型介護施設に限定し、 入居検討者・家族がWeb上で何を見て、どう比較しているのかを、消費者アンケートを通して明らかにします。

さらに、Google マップの施設情報を例に、本部が主導して取り組むべきWeb施策と情報整備の考え方を業界事例を交えながら解説。

本部で全体の情報管理をされているご担当者の方にとって、「今、何を整えるべきか」のヒントとなる内容です。

■こんな方におすすめ

- 住宅型介護施設を運営する法人の経営層・本部責任者様- 紹介会社ではない経路から見学・成約を増やしたい方- 各施設のWeb情報更新が現場任せになり、管理できていない方

■参加するメリット

- 家族が施設比較で「何を重視するか」の実態がわかる- 「見学につなげる」ために整えるべき情報がわかる- 本部主導でGoogleマップを整えるための手法が学べる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：2月17日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：2月18日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：2月19日（木） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：「まずは見学してみたい」につなげるWeb施策

～住宅型介護施設を見比べる際の「重要ポイント」とは？～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2jLasQOgaN?s=moo3sotk9ik&utm_source=260217_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2jLasQOgaN?s=moo3sotk9ik&utm_source=260217_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 児玉 良太

東北大学卒業後、新卒で株式会社カンリーに入社。

現在に至るまでWEB広告・ウェビナー・展示会・SEO・コンテンツ作成・サービスサイト改善等、オンライン・オフライン双方を活用した統合的なマーケティング業務全般の戦略立案→実行までを担当している。

