オンライン韓国語レッスン提供数60万回を達成、日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」

世界中の講師からオンラインでレッスンを受講できるサービス「カフェトーク（https://cafetalk.com/）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区）は、2026年2月「韓国語レッスン」の累計提供数が60万回を突破したことをお知らせいたします。

大人気カテゴリー「韓国語」レッスンが累計60万回突破

2010年から2025年までのオンライン韓国語レッスン数推移

昨今のK-POPや韓流ドラマの世界的な熱狂に加え、ビジネスシーンでの韓国語ニーズの高まりを背景に、現在カフェトークでは月間8,000件を超える韓国語レッスンが活発に行われています。

韓国語人気講師ランキングへ :https://cafetalk.com/campaign/cafetalk-ranking/category/?c=korean&lang=ja

現在、韓国語カテゴリーには267名の個性豊かな講師が在籍しています。提供されるレッスンは、単なるフリートークに留まらず、学習者のレベルや目的に合わせて緻密にプランニングされているのが特徴です。

定評ある教材の活用： 『できる韓国語』（DEKIRU出版）や、HANA出版社の人気テキストなど、学習者に支持される教材を用いた体系的なレッスンが充実。独学では難しい発音やニュアンスの壁を、プロの講師と共に乗り越えることができます。

初級からプロフェッショナルまで対応： 「ハングルに初めて触れる」という初心者の方はもちろん、難関の「TOPIK（韓国語能力試験）」対策、さらには「韓国語通訳案内士」を目指す方や、ビジネスの第一線で活躍する上級者まで、幅広い層がカフェトークを継続的な学習の場として選んでいます。

文化と流行を捉える「生きた韓国語」： ドラマの台詞解析や現地のトレンドを語り合うレッスンなど、オンラインならではのスピード感で「今の韓国」を学べる点も、月間8,000件超という高い受講数に繋がっています。

カフェトークの韓国語レッスンは、趣味の「推し活」をきっかけに始めた方が、やがて資格取得やビジネス活用へとステップアップしていくケースが多いことも特徴です。

私たちはこれからも、学習者一人ひとりが「なりたい自分」に近づけるよう、高品質かつクリエイティブな学習環境を提供し続けてまいります。

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



