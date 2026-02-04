サンリオキャラクターズデザインの「まるまるゆきだるま」と「miniminiトランクチャーム」が2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて販売中！
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」(全5種／1回500円・税込)と「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」(全8種／1回400円・税込)を2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中です。
■「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」(全5種)について
まんまるの雪だるま姿になったサンリオキャラクターズの商品が登場。雪だるまの下段はカプセルをそのまま使用するカプセルレス商品で、カプセルの中に入った頭部を組み立てるとそれぞれのキャラクターがマフラーを巻いた愛くるしい姿になります。
ラインアップは、「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」の全5種。ハローキティの赤いリボンや、ポムポムプリンのこげ茶色のベレー帽などはそのままに、上段のお顔は真っ白、下段の雪玉の表面は実際に手で作った雪玉のように、あえて、でこぼことした造形に仕上げました。
インテリアとして飾るのはもちろんのこと、一緒に冬のお出かけをして冬景色での撮影もおすすめです。
■「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」(全8種)について
旅行などで使用するトランクをミニチュア化した、サンリオキャラクターズのフェイスデザインのチャームです。
「ハローキティ」や「こぎみゅん」など全8種のラインアップで、それぞれのトランクと同じキャラクターのステッカーを封入しています。ステッカーは本体の裏面に自由に貼って、自分だけのオリジナルデザインにすることも可能です。
トランクの内部に常備薬やヘアピンなどを入れて持ち運ぶことができるほか、ボールチェーン付きで、キーホルダーとしてバッグやポーチなどに付けて使用することもできます。
■商品詳細
けろけろけろっぴ
ポムポムプリン
ハローキティ
シナモロール
マイメロディ
カプセルイメージ
商品名 ：サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま(全5種)
発売日 ：2026年1月中旬より順次
価 格 ：1回500円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約80mm
素 材 ：ABS・PVC
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
ハローキティ
ハローキティ ステッカー
ポムポムプリン
ポムポムプリン ステッカー
マイメロディ
マイメロディ ステッカー
クロミ
クロミ ステッカー
シナモロール
シナモロール ステッカー
ポチャッコ
ポチャッコ ステッカー
ハンギョドン
ハンギョドン ステッカー
こぎみゅん
こぎみゅん ステッカー
開放時イメージ
ステッカー 使用イメージ
商品名 ：サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム(全8種)
発売日 ：2026年1月中旬より順次
価 格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約W59×H50×D20mm
素 材 ：本体／ABS、ステッカー／紙
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
■「ベネリック カプセルトイ」公式情報
カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。
カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。
そんなモノづくりをしています。
最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。
公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/capsuletoybu
公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/