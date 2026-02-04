既製品スーツ購入者の45％が「フィット感」に不満。我慢して着用する層が最多という、サイズ選びの実態調査

株式会社NEXER

■スーツのサイズ選びに悩む人はどれくらい？

ビジネスシーンに欠かせないスーツ。

既製品を購入する際「肩幅は合うけどウエストがきつい」「丈はよいけど袖が長い」など、サイズ選びに苦労した経験はありませんか？体型は人それぞれ異なるため、既製品で完璧にフィットするスーツを見つけるのは難しいものです。

では、実際にどれくらいの人がサイズの悩みを抱えているのでしょうか。

ということで今回はグローバルスタイル株式会社と共同で、事前調査で「既製品のスーツを購入したことがある」と回答した全国の男女500名を対象に「スーツのサイズ・フィット感の悩み」についてのアンケートをおこないました。

「スーツのサイズ・フィット感に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月16日 ～ 2026年1月23日

調査対象者：事前調査で「既製品のスーツを購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：既製品のスーツを購入した際、サイズやフィット感で困った経験はありますか？

質問2：サイズやフィット感が合わないと感じた部分はどこですか？（複数選択可）

質問3：サイズが合わないと感じたとき、最終的にどのように対処しましたか？

質問4：前問で回答いただいたサイズが合わないときの対処法について、そのように対処した理由を具体的に教えてください。

質問5：「自分の体型にぴったり合ったスーツ」を手に入れたいと思いますか？

質問6：そう思う理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■45.4％が、既製品のスーツを購入した際に「サイズやフィット感で困った経験がある」と回答

まず、既製品のスーツを購入した際にサイズやフィット感で困った経験があるかを調査しました。

「とてもある」と回答した人が8.6%、「ややある」が36.8%となり、合わせて45.4%の人がサイズやフィット感で困った経験があることがわかりました。

一方で「あまりない」が36.6%、「まったくない」が18.0%と、半数以上は大きな問題を感じていないようです。

約半数が何らかの不満を抱えているという点から、既製品スーツにはサイズ面で課題が残っているといえるでしょう。

■既製品のスーツのサイズやフィット感で合わないと感じる部位は「袖丈」「ウエスト」「肩幅」が上位

続いて、サイズやフィット感で困った経験がある方に、具体的にどの部分が合わないと感じたかを聞いてみました。

最も多かったのは「袖丈」で39.2％でした。次いで「ウエスト」が36.6％、「肩幅」が35.2％と続きます。「パンツ丈」も28.2％と多く、上半身だけでなく下半身でもサイズの悩みを抱えている人が多いことがわかります。

そのほか「着丈」は19.8％、「太もも」は14.1％、「ヒップ」は12.8％でした。「全体的に合わなかった」という人も3.5％います。

体型には個人差が大きいため、既製品ですべての部位をぴったり合わせるのは難しいといえるでしょう。

■45.8％が、既製品のスーツのサイズ感が「多少合わなくても我慢して着用した」

では、サイズが合わないと感じたとき、どのように対処したのでしょうか。

最も多かったのは「多少合わなくても我慢して着用した」で45.8％でした。半数近くの人が、完璧に合っていなくても妥協して着ている実態がうかがえます。

次に多かったのは「お直しに出した」で30.0％となり、プロの手を借りてフィット感を整える人も一定数いることがわかりました。

そのほか「別のブランド・サイズを探した」は9.3％、「買い替えた」は7.0％、「着る機会を減らした」は5.7％でした。

サイズが合わないときの対処法について、そのように対処した理由を具体的に聞きました。

「多少合わなくても我慢して着用した」と回答した方

・既製品なので仕方がないとあきらめる。（50代・男性）

・せっかく買ったから。（40代・男性）

・お金に余裕がないから。（50代・男性）

・追加料金がかかったり、直しにいくのが面倒だったため。（30代・男性）

「お直しに出した」と回答した方

・サイズの合わないスーツは見た目がよくないので。（30代・女性）

・直さないと着れなかった。（60代・男性）

・格闘技をしているので肩の筋肉でパンパンになり肩幅も広いのでウエスト部分を絞ってもらった。（60代・男性）

・サイズが合わないものを金を出して買ってもゴミになる。（60代・男性）

「別のブランド・サイズを探した」と回答した方

・合わない物を買ってもしょうがないから。（50代・男性）

・小さいサイズが売ってるブランドをまわった。（40代・女性）

「着る機会を減らした」と回答した方

・あまりスーツを着る機会はないから、我慢してそのときだけ着る。何着も買う余裕がない。（40代・女性）

・胸のあたりが苦しくて、着る気にならなかった。（50代・男性）

回答からは「仕方がない」「もったいない」といった諦めの声や、費用面を理由に挙げる人が多く見られました。

■69.8％が「体型にぴったり合ったスーツが欲しい」

最後に「自分の体型にぴったり合ったスーツ」を手に入れたいと思うかを聞いてみました。

「とても思う」が25.0%、「やや思う」が44.8%となり、合わせて69.8%の人が体型にぴったり合ったスーツを求めていることがわかりました。

「あまり思わない」は22.0%、「まったく思わない」は8.2%となり、約3割は現状に満足している、または必要性を感じていないようです。

体型に合ったスーツを求める理由についても聞いてみたので、回答の一部を紹介します。

体型に合ったスーツを求める理由

・自分にぴったりだと心地よい。（20代・男性）

・体に合わないサイズの服を着ることは非常にストレスを感じる。（60代・男性）

・着るものがフィットすると、仕事の効率も上がると思うので。（40代・女性）

・ぴったり合うスーツは着ていて動きやすいから。（70代・男性）

・サイズがぴったりなスーツだと仕事ができそうに見えるし、センスがよく見える。（50代・女性）

フィットしたスーツを求める理由としては、着心地のよさに加え、見た目の印象や動きやすさが挙げられました。仕事で長時間着用するものだからこそ、快適さと見栄えの両方を重視したいという意識がうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、既製品スーツを購入した人の約45％が、サイズやフィット感で困った経験があることがわかりました。そのうち約半数が「多少合わなくても我慢して着用している」と回答しており、既製品では理想どおりの着用感を得にくい実態がうかがえます。

一方で、約7割が「体型にぴったり合ったスーツを手に入れたい」と考えており、フィット感へのニーズは高いといえます。

オーダースーツは高い印象がありますが、近年は手頃な価格帯のサービスも増えています。既製品で妥協するのではなく、自分の体型に合う一着を選ぶことで、着用時のストレスが減り、仕事への意欲や周囲からの印象にもよい変化が期待できるでしょう。



