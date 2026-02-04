羽毛布団の不満1位は「ヘタリ」。“羽毛布団のリフォーム”認知度は？

株式会社NEXER

■羽毛布団のお手入れ事情を調査

羽毛布団は軽くて暖かく、寝具として人気が高いアイテムです。しかし、長期間使用していると、ボリュームが減ったり、においが気になったりすることもあります。あなたは羽毛布団のお手入れ方法や、推奨されるメンテナンス頻度をご存じでしょうか。

ということで今回はリナビスと共同で、事前調査で「羽毛布団を使用したことがある」と回答した全国の男女400名を対象に「羽毛布団のお手入れ」についてのアンケートをおこないました。

「羽毛布団のお手入れに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月7日～1月16日

調査対象者：事前調査で「羽毛布団を使用したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：現在使用している、または過去に使用していた羽毛布団は、どのくらいの期間使っています（使っていました）か？

質問2：羽毛布団のお手入れとして、普段どのようなことを行っていますか？（複数選択可）

質問3：羽毛布団に不満や悩みを感じたことはありますか？

質問4：どのような点に不満・悩みを感じましたか？（複数選択可）

質問5：その際、どう対処しましたか？

質問6：羽毛布団の「5年に一度はお手入れ推奨」を知っていましたか？

質問7：羽毛布団の「5年に一度はお手入れ推奨」を知って、どう感じましたか？

質問8：「羽毛布団のリフォーム（打ち直し）」というサービスを知っていますか？（中の羽毛を洗浄・補充し、側生地を新品に交換して再生するサービス）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■53.8％が、羽毛布団を「10年以上」使用

まず、羽毛布団の使用期間について調査しました。

最も多かったのは「10年以上」で53.8％でした。続いて「5～10年」が18.5％、「3～5年」が14％となり、5年以上使用している人は全体の約7割を超えています。羽毛布団は長く愛用されているケースが多いことがわかります。

一方「1年未満」は4％、「1～3年」は9.8％にとどまり、短期間で買い替える人は少数派であることが明らかになりました。

■67.3％が「天日干し・陰干し」でお手入れ

次に、羽毛布団のお手入れ方法について聞いてみました。

「天日干し・陰干し」が67.3％で最多となりました。次いで「カバー・シーツの洗濯」が45.8％、「布団乾燥機の使用」が18％と続いています。

注目すべきは「特にお手入れはしていない」と回答した人が16％いたことです。「クリーニングに出す」は7.3％と少数で、専門的なケアを利用する人は限られていることがわかりました。

■17.8％が羽毛布団に「不満・悩みを感じたことがある」

次に、羽毛布団への不満・悩みがあるかについて調査しました。

「ある」と回答した人は17.8％で、8割以上は不満を感じていないという結果になりました。長期間使用されているにもかかわらず満足度が高いのは、羽毛布団の品質の高さを示しているのかもしれません。

■不満点の1位は「ボリュームが減った」「羽毛が偏る」

次に、不満を感じたことがある方に、具体的な不満点を聞いてみました。

「ボリュームが減った」と「羽毛が偏る」が同率33.8％でトップでした。次いで「汚れが気になる」29.6％、「においが気になる」25.4％、「暖かさが足りない」23.9％と続きます。長年使用することで起こる劣化に関する不満が目立ちます。

不満を感じたときに、実際にどのように対処したのかも聞いてみたので、回答の一部を紹介します。

その際、どう対処しましたか？

・天日干しする。（50代・男性）

・クリーニングに出す。（40代・女性）

・使用できる毛布は、ランドリーを利用。若干、ふわふわ感が復活した気持ちになる。（30代・女性）

・布団乾燥機を使うようになった。（50代・女性）

・新しい物に買替える。（60代・男性）

対処法としては、天日干しや布団乾燥機といった自宅でできるケアから、クリーニング利用、買い替えまでさまざまな方法が挙がりました。ランドリーでの洗濯によってふわふわ感が戻ったという声もあり、適切なケアで状態が改善する可能性があることがうかがえます。

■91.3％が「5年に一度のお手入れ推奨」を知らなかった

次に、羽毛布団について「5年に一度はお手入れを推奨する」ということを知っているかどうかを聞いてみました。

「知らなかった」が91.3％という驚きの結果になりました。「知っていた」はわずか8.8％で、ほとんどの人がこの情報を認識していなかったことがわかります。

「5年に一度はお手入れ推奨」を知ってどう感じたかを聞いてみたので、一部を紹介します。

羽毛布団の「5年に一度はお手入れ推奨」を知って、どう感じましたか？

・どのようなお手入れをすればいいのか具体的に知りたいと感じた。（30代・女性）

・お手入れ方法を勉強して、クリーニングに出すことなども検討したいと思います。（50代・男性）

・5年に一度のお手入れとは、どのように手入れするのかもう少し詳しく知りたいと思いました。（70代・男性）

・長持ちさせるために必要な事だと感じた。（40代・男性）

・もっと間隔が短いと思っていた。（50代・男性）

多くの人が「どのようなお手入れが必要なのか」という具体的な方法への関心を示しています。一方で、5年という間隔を「意外と長い」「妥当」と感じる人もいれば、「面倒」と感じる人もおり、反応はさまざまでした。

■65％が「羽毛布団のリフォーム」を知らない

最後に、羽毛布団のリフォーム（打ち直し）サービスの認知度を調査しました。

「知らない」が65％、「知っている」が35％という結果になりました。羽毛布団のリフォームとは、中の羽毛を洗浄・補充し、側生地を新品に交換して布団を再生するサービスです。約3分の2の人がこのサービスを知らないことが明らかになりました。

■まとめ

今回の調査で、羽毛布団利用者の約9割が「5年に一度のお手入れ推奨」を知らなかったことがわかりました。また、リフォーム（打ち直し）サービスの認知度も35％にとどまっています。

羽毛布団は半数以上の人が10年以上使用しており、長く愛用されている寝具です。しかし、使用年数が長くなるにつれて「ボリュームが減る」や「羽毛が偏る」といった不満も増えてきます。

大切な羽毛布団を蘇らせたいなら、リナビスの布団リフォーム(打ち直し)コース(https://rinavis.com/c/course/reform?slid=fedb5a3127e840c0a58e56affd121cdd-1856)がおすすめです。

サイズを問わず「中身の丸洗い・ゴミ抜き・羽毛の補充」など熟練職人のケアをコース料金内で受けられます。

さらに最大12ヶ月の保管無料サービスも提供しており、オフシーズンの収納場所にも困りません。

ぜひ一度、お持ちの羽毛布団の状態を確認し、適切なケアを検討してみてはいかがでしょうか。

