「あの時、なぜその選択をしたのか？」組織変革の舞台裏を公開。「People Innovation Awards 2026 FINAL」ファイナリスト8社決定！

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

People Innovation Awards 実行委員会（事務局：一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会）は、組織変革と人材育成の優れた実践事例を表彰する「People Innovation Awards 2026 FINAL」を、2026年2月26日（木）にSHIBUYA QWSスランブルホール（渋谷キューズ）にて開催いたします。

この度、厳正なる審査を経て、旭化成、博報堂ＤＹホールディングス、パナソニックグループなど、企業規模や業種を超えたファイナリスト8社が決定いたしました。当日は、人事院 人事官の伊藤かつら氏による基調講演のほか、実践者本人によるプレゼンテーションを行い、人の成長と組織の成長を結びつけた試行錯誤のプロセスを発表いたします。

■ 開催の背景：成功事例の「結果」より「プロセス」を

AIの進化によりビジネス環境が激変する中、多くの企業がDXや組織変革に取り組んでいます。しかし、現場では「総論賛成・各論反対」の壁や、心理的な抵抗に直面することも少なくありません。

本アワードは、単なる成功事例の表彰にとどまらず、変革の過程で生じた「葛藤」や、それを乗り越えるための「現場の試行錯誤」に焦点を当てます。実践者のリアルな物語を共有することで、日本全体の組織変革を加速させることを目的としています。

■ ファイナリスト8社と発表テーマ（登壇順不同）

大企業からスタートアップまで、多様な8社がファイナリストとして登壇します。

旭化成株式会社

テーマ：なぜ、デザイン思考だったのか？～人が変わり、組織が動き出した3段階の変容プロセス～

株式会社博報堂ＤＹホールディングス / 株式会社博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ

テーマ：「冷たい壁」を溶かしたのは、経営の決断と、本社の"熱"だった。～AI逆メンタリングから始まった意識変革～

パナソニックグループ 有志コミュニティ

テーマ：有志コミュニティが築くカルチャー変革 ～日曜日の夜が楽しみになる会社へ～

日本たばこ産業株式会社（JT）

テーマ：ITグループ発・好奇心ドリブン変革 ～自律性を育む人財成長支援～

株式会社ヒューマングループ

テーマ：ヒューマニティー経営 ～管理なし、仕組みで動き、人が輝くモデル～

WMATCHA&CO.合同会社

テーマ：中小規模生産者を救う日本茶のダイレクトトレード事業における組織改革

ヤンマーグリーンシステム株式会社

テーマ：誰一人取り残さない挑戦が循環する全員参加のDXへ

株式会社グーニーズグループ

テーマ：入社1年目広報が挑んだ組織OSアップデート

■ 審査員（順不同）

石原 直子 氏（はたらくAI＆DX研究所 所長）

石川 貴志 氏（一般社団法人Work Design Lab 代表理事）

藤原 由佳 氏（ＥＹ新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士）

■ 本イベントの特徴：当事者だから語れる「変革のリアル」

当日は、プレゼンテーションに加え、審査員との質疑応答を通じて「なぜその施策を選んだのか」「反対勢力とどう向き合ったのか」といった部分を掘り下げます。

また、会場参加者限定のネットワーキング（招待制）では、登壇者や同じ課題を持つ経営者・人事・DX推進担当者同士が交流し、明日からの変革に向けた具体的なヒントを持ち帰ることができる場を提供します。

■ アドバイザリーボード / 協賛・パートナー（順不同）

＜アドバイザリーボード＞

前刀 禎明 氏（ディアワンダー株式会社 代表取締役CEO & CWO）

志水 静香 氏（株式会社ファンリーシュ 代表取締役 兼 CEO）

中村 祥子 氏（伊豆市CIO補佐官 / 総務省 地域情報化支援アドバイザー）

西田 明紀 氏（合同会社ヨハクデザイン 代表）

＜協賛・パートナー＞

シルバースポンサー： アチーブメント株式会社

メディアパートナー： HR Zine、HR NOTE

パートナー： 一般社団法人 生成AI協会（GAIS）、一般社団法人ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会、一般社団法人人的資本経営推進協会、株式会社HokkaidoDesignCode、株式会社Wasshoi Lab

■ 今後の展望

本アワードを通じて発信される「人と組織のイノベーション」の知見は、アーカイブ化などを通じて広く社会に還元していく予定です。組織の枠を超えた「実践者のコミュニティ」を形成し、日本企業の競争力向上に寄与してまいります。

【開催概要】

イベント名： People Innovation Awards 2026 FINAL

日時： 2026年2月26日（木） 13:00 - 19:00（開場 12:30）

会場： SHIBUYA QWS スクランブルホール（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 15階）

参加費： 無料（事前登録制）

定員： 会場参加 100名 ／ オンライン配信あり

対象： 経営者、DX推進担当、人事責任者・担当者

主催： People Innovation Awards 実行委員会

お申込み・詳細： https://people-innovation-awards.jp/final.html