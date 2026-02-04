スタスタApps、英検(R)「合格戦略診断レポート」を2/4開始（2,980円・税込）

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）は、英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」にて、新サービス「合格戦略診断レポート」（2,980円・税込）を2026年2月4日より提供開始します。

本サービスは、スタスタAppsが無料提供する「解答速報〈自己採点シート〉(https://apps.studystudio.jp/kaitousoku)」で作成できる「自己採点詳細PDF」と、学習状況に関するヒアリング回答をもとに、次回合格に向けた「何を、どの順番で、どれくらい、どうやって進めるか」を、講師がレポートとして整理してお渡しするものです。提出完了から5営業日以内を目安に、登録メールアドレスへ送付します。

▼合格戦略診断レポート（お申し込み）

https://apps.studystudio.jp/shindan

【１】サービス概要

- サービス名：合格戦略診断レポート- 料金：2,980円（税込）- 納期：提出から5営業日以内- お支払い：クレジットカード（Stripe）- 対象：全級対応- 提出：自己採点詳細PDF＋診断ヒアリング（回答目安5～10分）診断レポートのイメージ

【２】「自己採点詳細PDF」とは

自己採点詳細PDFは、スタスタAppsが無料で提供する英検(R)自己採点サービス「解答速報〈自己採点シート〉(https://apps.studystudio.jp/kaitousoku)」の採点結果を、PDFとしてダウンロードしたものです。

今回の2025年度第3回では、自己採点結果の提出が6,000件超となっており、多くの受験生に利用されています。

このPDFには、CSE、合格までの差、技能別の内訳、設問ごとの正誤、Writingの観点別コメントなどが含まれます。

そのため、スタスタAppsの既存ユーザーは「いまの学力」を、ほとんど手間なく、かつ詳細な状態で提出できる点が本サービスの強みです。

（作り方の目安）

スタスタAppsの「解答速報〈自己採点シート〉(https://apps.studystudio.jp/kaitousoku)」で採点完了後、結果画面下部の「詳細PDFダウンロード」から取得できます。

※最新の学力に基づいて設計するため、直近（今回）の自己採点結果での提出を推奨します。

自己採点詳細PDFの１ページ

【３】背景：英検(R)は「受験料」と「時間」の再コストが発生しやすい

英検(R)は受験料だけでなく、準備にかかる学習時間も大きい試験です。不合格になると、再受験の受験料に加え、次回受験までの期間も必要になりやすく、「何から直せばいいか分からない」「教材や勉強法が増えてやることが散らかる」といった状態になりがちです。

（参考）英検（従来型・国内）の検定料（税込）は級によって数千円～1万円台です。

・1級：12,400円（本会場）

・準1級：10,400円（本会場）

・2級：9,000円（本会場）／6,800円（準会場）

・準2級プラス：8,600円（本会場）／6,300円（準会場）

・準2級：8,400円（本会場）／6,000円（準会場）

・3級：6,800円（本会場）／4,900円（準会場）

・4級：4,600円（本会場）／2,800円（準会場）

・5級：4,000円（本会場）／2,400円（準会場）

合格戦略診断レポート（2,980円）は、自己採点結果から「次回合格のために最優先で直す順番」と「具体的なやり方」を整理し、迷わず進める状態をつくります。

また、一度「順番」と「やり方」が整理されると、合格後に次の級を目指す際にも、同じ考え方で学習設計を組み立てやすくなります。

【４】レポートで扱う内容（例）

提出内容をもとに、次の点を整理します。

- 現状の整理（つまずきの原因）- 最優先で直すポイント（順番）- Reading / Listening / Writing の伸ばし方（具体手順）- 学習時間の組み立て例（平日・休日）- 次回までの到達目標（現実的な目安）

※レポートは「テキスト版PDF」と「スライド版PDF」の2種類で提供します。

【５】ご提出いただくもの（決済後に提出フォームへ進みます）

1）自己採点詳細PDF（スタスタAppsで作成）

2）診断ヒアリング（回答）

学習状況や悩み、学習時間の制約、使用教材などをお伺いします。

診断ヒアリングの回答画面

【６】ご利用の流れ

Step 1：決済（2,980円／クレジットカード）

Step 2：提出（自己採点PDFアップロード＋ヒアリング回答）

Step 3：レポート作成（提出内容をもとに作成）

Step 4：メールで送付（提出完了から5営業日以内）

【７】サンプルについて

サービスページでは、サンプルレポートPDF、サンプルスライドPDFがダウンロードできます。

※サンプルは一例です。提出内容に合わせて個別に作成します。

サンプルレポートの１ページサンプルスライドの１ページ

【８】注意事項

- 本サービスは英検(R)公式の採点ではなく、合否を保証するものではありません。- レポート作成・送付がサービス提供となるため、原則として返金はできません。- 提出されたPDF・ヒアリング回答は、診断レポート作成の目的でのみ利用します。

（任意）診断のご利用から1ヶ月以内に入塾された場合、診断料2,980円は入会金から全額差し引きします。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp/contents/live_eiken

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上