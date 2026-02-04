今週のゲストは俳優の今井 翼氏 !! “時を語る” ラジオ番組『BEST ISHIDA presents TickTockTalk♪』

株式会社ベスト販売

時計専門誌『クロノス日本版』編集長 広田雅将 氏が時計を愛するゲストをお招きし、ゲストが愛する時計との出会いや、それにまつわる人生の転機などのエピソードを紐解き、ゲストがこれまで歩んできた「時」に耳を傾けるラジオ番組。

2026年2月8日と2月15日と2月22日の3週にわたってお届けするのは、俳優の今井翼氏です。愛用する時計やその時計にまつわるエピソードをぜひお聴きください♪

プロフィール

中学2年生の時に姉が応募したことがきっかけで、事務所に入所。音楽活動はもちろん、俳優として音楽劇「マリウス」やミュージカル「ゴヤ」、ドラマ「おじさんはカワイイものがお好き。」や映画「TELL ME」など、幅広くご活躍です。舞台でフラメンコを披露したのを機に、スペインに魅了され、2012年には世界初のスペイン文化特使に就任されるなど、スペインとも縁が深い今井さんです。

ラジオ番組 BEST ISHIDA presents 『Tick Tock Talk♪』

クロノス日本版 広田編集長との熱い時計談義を通じて、時計の選び方や魅力を発信し、ゲストの方々の時計愛やヒストリーなど他では聞けない時計に関する思い出話をお届けいたします。

この番組は、時計ファンだけではなく、文化や伝統に興味を持つ方々にもお楽しみいただける内容となっております。

アフタートークは後日、YouTubeで配信されます。

