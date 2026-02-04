「ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI」の開催を報告。 　～ 日本から世界へ、学び続ける場の創造を目指して ～

ONE STORY AWARD 東海大会主催への経緯

株式会社アフェクトホールディングス2025年11月23日に名古屋モード学園 マルチホールで行われた「ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI」

ONE STORY AWARDは、「心身美在」をモットーに、日本から世界への国際交流や、年齢や環境に関係なく挑戦できる「学び続ける場」の創造を目的として、2022年にニューヨークでスタートした国際アワードです。

本大会では、株式会社アフェクトホールディングス 専務取締役の末友麻紀が、「ONE STORY AWARD 2024 JAPAN TOKAI 50sグランプリ」、「ONE STORY AWARD 2024 JAPAN アンバサダー」を獲得いたしました。

2025年には、株式会社ONE STORY AWARD（本社：福岡市中央区、代表取締役：鶴田一磨）により米国ニューヨークにて「ONE STORY AWARD 2025 New York」、続いてドバイアワードがMrs. Tourism Beauty pageant 2025の一環として開催され、末友麻紀がインターナショナルアンバサダーとしてニューヨークとドバイの両アワードに挑戦いたしました。

そして同年11月23日、名古屋モード学園 マルチホールにて「ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI」を、株式会社アフェクトホールディングス主催により開催いたしました。

本大会への挑戦者は12名。11月23日の大会に向けて3カ月間、セルフプロデュースレッスンを経て大会に臨みました。東海大会では独自のカリキュラムを組んでおり、ドレスウォーキング、スピーチ、トレーニング、ヨガ、エステティック、審美歯、腸活、メイクアップ、整体、ゴルフトレーニング、カラー診断、骨格診断、Instagram講座など、12名のプロフェッショナルによるレッスンを行いました。

本大会への挑戦者は12名。11月23日の大会に向けて3カ月間、セルフプロデュースレッスンを経て大会に臨みました。東海大会では独自のカリキュラムを組んでおり、ドレスウォーキング、スピーチ、トレーニング、ヨガ、エステティック、審美歯、腸活、メイクアップ、整体、ゴルフトレーニング、カラー診断、骨格診断、Instagram講座など、12名のプロフェッショナルによるレッスンを行いました。

ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI グランプリには、大橋麻有さんが選ばれました。大橋さんは20代を車いす生活で過ごし、治療により再び歩けるようになり、本大会のステージを堂々とウォーキング。スピーチではご家族の支えと歩けるようになった奇跡に感謝し、NYやドバイのランウェイを歩く夢を熱く語り、会場のオーディエンスの心を動かしました。

グランプリの大橋麻有さんと共に、日比野桃子さん、津坂茉那さん、速水友香里さん、パクスミンさん、水谷陽子さんが、2026 ジャパン大会へ挑戦いたします。

グランプリ 大橋麻有さん◇ 主催者より ◇

12名の挑戦者の皆様には、「心身美在」をモットーに、３カ月という短い期間で心身共に驚くほど成長していただきました。最初はヒールを履いて歩くことすらままならなかった方が、ランウェイを美しくドレスウォーキングし、堂々とスピーチされました。

東海大会では独自のカリキュラムを組んでおり、12名のプロフェッショナルによるセルフプロデュースレッスンを行いました。その中でも当社運営の介護施設への訪問では、社会の一員として助け合い、喜びや感動を分かち合うボランティア精神を築きます。訪問の際は、施設スタッフもドレスアップし、入居者様と一緒にウォーキングを楽しみました。

ファイナリストの皆さんは、日本大会へと挑戦を続けて参ります。皆様応援よろしくお願いいたします。

名古屋モード学園との産学連携プロジェクト

東海大会では、名古屋モード学園との産学連携プロジェクトとして運営し連携するという新しい試みにも挑戦。「実践の場」を提供することにより最新の知識と技術を活用し、大会の質を高めるだけでなく、若い世代の成長を支援し、業界全体の発展にも寄与いたしました。

出場者のみならず、運営側含め一人ひとりが「なりたい自分」を実現するためのステージを用意することにより、ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAIを過去最大規模のイベントとして催し、これまでにない新たな感動を皆さまにお届けすることができました。

〇名古屋モード学園 公式HP https://www.mode.ac.jp/nagoya

次回大会概要

ONE STORY AWARD 2025 JAPAN

開催日 ：2026年2月16日（月）

会 場 ：神田明神ホール

部 門 ：20s STORY部門（20代部門）/30s STORY部門（30代部門）/40s STORY部門（40代部門）/50s STORY部門（50代部門）/60s STORY部門（60代部門）/70s+STORY部門（70代以上部門）

参加対象：18歳以上（年齢・国籍・身長・体重・ミス・ミセス問わず、学生も参加可能）



四年目のフィナーレとなるONE STORY AWARD 2025 JAPANは、「日本文化の発信」をテーマに、神田明神ホールで装い新たに開催されます。大会では多様なプログラムを通じて、一人ひとりが輝ける場を提供。インターナショナルアンバサダーに選出されると、OSA 2026 NYの舞台にて、日本文化の発信およびニューヨークファッションショーへ出演のチャンスがあります。

東海大会 主催者紹介

ONE STORY AWARD TOKAI OFFICE末友 麻紀

石川県出身 1974年10月23日（51歳）

株式会社アフェクトホールディングス 専務取締役

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、居宅介護 支援事業所、デイサービスの管理者を経験。 その他は人材派遣・紹介事業やパーソナルトレーニング事業、 飲食事業、ゴルフ・エステ事業など新規事業立ち上げに携わ りながら多くの人を輝かせてきた。

【想い】

アフェクトホールディンググループは「Happiness A Lot -人々にハピネスアロットを届け続けたい-」という理念のもと、ハピネス拡大に向け常に挑戦をし続けております。

2024年あいち女性輝きカンパニー奨励賞を受賞し、これまではグループの仲間たちや携わる方々を輝かせることに尽力して参りましたが、2025年は地域に根ざし、より多くの人が輝くよう挑戦してまいります。

【受賞歴】

あいち女性輝きカンパニー 奨励賞受賞

【経歴】

2024年 ONE STORY AWARD 2024 JAPAN TOKAI 50sグランプリ

2024年 ONE STORY AWARD 2024 JAPAN アンバサダー受賞 -インターナショナル大会NY獲得-

2025年 ONE STORY AWARD 2024 WORLD NY ファッションショー -in NY-

2025年 LUXESTAR 世界大会出場

2025年 ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI 主催

東海大会 主催企業紹介

株式会社アフェクトホールディングス

サービス付き高齢者向け住宅16施設はじめとしてパーソナルジム、インドアゴルフ、エステなどを運営。 2011年岡崎市に（株）ビバントとして愛知県岡崎市に創業。介護施設を中心に店舗展開を続け、2024年複合施設ACT BELLEZZAをオープン。企業理念の「Happiness A Lot」をキーワードに事業展開を続ける。

2024年あいち女性輝きカンパニー 奨励賞を受賞、2025年女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」において、最高位である「プラチナえるぼし」認定を取得しました。「プラチナえるぼし」を取得している企業は愛知県で４社のみです。

お問い合わせ

左から：トモニン・プラチナえるぼし・あいち女性輝きカンパニー奨励賞・あいち女性の活躍プロモーションリーダー

ONE STORY AWARD TOKAI OFFICE

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-20-9 三晃社ビル3F

TEL:090-9175-8112 FAX:052-962-0967

E-mail：onestoryawardjapantokai@gmail.com

担当：黒柳