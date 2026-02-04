【3/6開催】プロトスターと日本経済新聞社、挑戦者のための祭典「Challenger」始動。グローバルAIカンパニーGenspark共同創業者の登壇決定！

プロトスター株式会社

挑戦者支援を行うプロトスター株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：前川 英麿)は、株式会社日本経済新聞社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷部 剛)と協力し、2026年3月6日(金)、大企業の新規事業・AI/DX担当者、およびスタートアップ経営層のためのイベント「Challenger」を開催いたします。

また本開催にあたり、米国・シンガポールを拠点とするグローバルAIカンパニーGenspark共同創業者・Eric Jing氏、およびBoost Capital代表取締役でヤフー元社長の小澤隆生氏の登壇が決定したことをお知らせいたします。

公式サイト： https://pitch.nikkei.com/nb/challenger/

■ 開催の目的：事業創造や成長に直結する場の創出

本イベントは、参加するすべての挑戦者にとって、新たな事業創造や成長に直結する機会を提供することを目的としています。

組織変革に挑む社内起業家には、突破口となる「パートナー」との出会いを。次世代を担うスタートアップには、事業を加速させるための「資金」や「提携」のチャンスを。 会場に集う決裁者や投資家、起業家たちが交わることで、その場でビジネスが動き出す空間を設計します。

■ 世界と日本のトップランナーが登壇

今回、以下の両名の参画が決定いたしました。

■ 当日のプログラム

- Genspark Co-Founder & CEO Eric Jing 氏- Boost Capital株式会社 代表取締役 / 元ヤフー株式会社 社長 小澤 隆生 氏

会場では、以下のコンテンツを通じて、参加者同士の共創を後押しします。

■ 3月6日「Challenger」開催概要

■ 参加申し込み

- トークセッション業界の最前線を走るリーダーたちが登壇し、事業成長のヒントや組織変革の要諦を語ります。- プレゼンテーション ＆ アワード選抜されたスタートアップによるピッチ(Challenger Pitch)と、大企業の実践者を表彰するアワード(Intrapreneur Award)を開催します。- Funding Lounge資金調達や業務提携を目的とした、決裁者と起業家のための商談エリアを設置します。- ネットワーキング業種や立場を超えた交流を通じて、新たなビジネスの種を見つけるための時間を提供します。- 開催日： 2026年3月6日(金)- 会場： 九段会館テラス(東京都千代田区九段南1-6-5)- 主催： 日本経済新聞社- 特別協力：プロトスター株式会社

イベントの詳細やチケットの申し込みは、以下の特設サイトをご覧ください。

https://pitch.nikkei.com/nb/challenger/

■ ご協賛に関するお問い合わせ

本イベントの趣旨に賛同し、挑戦者たちを共に支援いただけるスポンサー企業様を募集しております。

ご興味がございましたら、下記までお問い合わせください。

https://forms.gle/v3z2pnJgvDiBv4r38

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社 広報担当

pr@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

