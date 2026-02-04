Pinterest、アジア太平洋地域のエンタープライズセールス担当バイスプレジデントにダミアン・キムの就任を発表

ピンタレスト・ジャパン合同会社

Pinterest は本日、アジア太平洋地域のエンタープライズセールス担当バイスプレジデントにダミアン・キムが就任したことを発表しました。本人事は、同地域における事業成長の加速を目的としています。キムは 2026 年 2 月末に Pinterest へ入社し、インターナショナルエンタープライズセールス担当バイスプレジデントであるセシル・ヴァン・スティーンベルジュのもと職務を担います。

Pinterest はグローバル展開を続けており、北米以外の地域において月間アクティブユーザー数が 16% 増、売上が 66% 増の成長を遂げています(1)。同社ユーザーの 80% 以上は北米以外の地域におり、特にアジア太平洋地域は、広告主やコマース領域のパートナーとの連携を深めている地域です。企業は Pinterest を通じて、購買プロセス初期段階でユーザーと接点を持つことが可能となります。

キムは Pinterest のアジア太平洋地域におけるエンタープライズ部門を統括します。アジア太平洋地域のリーダーシップ体制を強化するとともに、日本では花王やパナソニック、オーストラリアでは Kia や Flight Centre といった大手広告主やパートナーとの戦略的な関係拡大に取り組みます。また、アジア太平洋地域全体で、企業との新たなビジネス機会創出にも注力していきます。

【インターナショナルエンタープライズセールス担当バイスプレジデントであるセシル・ヴァン・スティーンベルジュのコメント】

「アジア太平洋地域は、多様なユーザー層と充実した広告エコシステムを備えた、グローバル成長において極めて重要な地域です。ビジュアル検索やショッピングにおける Pinterest の強みは、この地域の消費者が計画し、探索し、購入する行動と強い結びつきがあります。キムは豊富なリーダーシップ経験と実績を持ち、チームを牽引してきました。今後、この地域でユーザーおよび企業への価値提供を広げていくことへ、彼と一緒に取り組んでいけることを楽しみにしています。」

デジタル、メディア、テクノロジー分野で約20年の営業経験を持つキムは、直近では Meta のアジア太平洋地域マネージングディレクター兼プロダクト責任者を務め、同地域発で同地域に向けたプロダクトの開発を主導しました。それ以前は、Meta でシンガポールおよび東南アジアのリーダー職を歴任。Microsoft ではアジア太平洋地域における Surface 事業および主要 OEM パートナーシップを統括しました。

さらにキムは、新規事業の立ち上げや部門横断の連携強化、市場展開戦略の策定など、持続的成長を実現してきた経験を持っています。多様なパートナーとの協力関係を築きながらビジネス成果を拡大してきた実績があり、アジア太平洋地域における成長とイノベーションを牽引してきました。

【アジア太平洋地域エンタープライズセールス担当バイスプレジデントに就任するダミアン・キムのコメント】

「アジア太平洋地域は文化や創造性、そしてビジネスがダイナミックに動く、世界でも最も多様で刺激的な地域の一つです。グローバル成長を続けるこの重要なタイミングで Pinterest に参画できることを、大変嬉しく思います。Pinterest はインスピレーションと行動をつなぐ、他にはないポジティブな体験を提供するプラットフォームです。アジア太平洋地域内の各チームと連携しながら、Pinterest を活用した広告戦略の推進に取り組んでまいります。」

ダミアン・キム略歴

アジア太平洋地域のエンタープライズセールス担当バイスプレジデントとして Pinterest に入社。Meta と Microsoft での地域リーダーシップ経験を含め、約20年にわたるキャリアを持つ。

直近では Meta のアジア太平洋地域のマネージングディレクター兼プロダクト責任者を務め、各市場に合わせたプロダクト開発と事業拡大を主導。在任中は、シンガポールのマネージングディレクターやグレーターチャイナ地域のゲーミング部門責任者を歴任し、高パフォーマンスなチームの構築と成長を牽引。また、Pride@APAC のエグゼクティブスポンサーとして、地域全体でのインクルージョン推進にも取り組む。

Meta 入社以前は Microsoft に約10年間在籍し、シンガポールおよび米国において主要 OEM との戦略的パートナーシップを統括。また、アジア太平洋地域における Surface 製品ラインの立ち上げを主導。

米国出身で、ミシガン大学卒業。同校アメリカンフットボールチーム Wolverines の長年のファン。直近15年間はシンガポールを拠点とし、現在は妻と2人の子どもと共に暮らす。

１出典：Pinterest、第3四半期決算 (2025年11月発表)

Pinterest について

Pinterest は、インスピレーションを得たり、行動に移すためのアイデアを見つけたり、商品を購入したりすることができる、ビジュアル探索プラットフォームです。サンフランシスコに本社を置く Pinterest は、2010 年にサービスを開始し、月間アクティブユーザー数は世界中で 5 億人を超えています。