スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「LOGRES SPRING EVENT 2026」はじまる！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/2/1(日)に新武器がラインナップした「ジョブ別 ベアレンタイン確率アップガチャ」の販売、2026/2/4(水)に「シャンティのプリティコレクション」の開催を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■ログインでガチャチケット100枚プレゼント！

バレンタインの特別なプレゼントとして、バレンタインガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。

ギフトから受け取ったら、期間限定武器「アモール」や、「英霊」の古代機/覇剣/霊刀/滅剣などがラインナップしたチケットガチャへGO！

[期間] 2026/2/25(水)メンテナンスまで

■「シャンティのプリティコレクション」開催中！

シャンティがカワイイの祭典を計画！色んな“カワイイ”を集めて祭壇を彩ろう♪

EVP交換で「紅染め和ゴスM/F」シリーズなどの限定アバターが手に入ります。

プリティPでゲットできる「純白染め和ゴス帽」にも注目！

[期間] 2026/2/24(火)23:59まで

■新たな期間限定武器登場！「ジョブ別 ベアレンタイン確率アップガチャ」販売中！

期間限定武器「ベアレンタイン」は、光属性の古代機/覇剣/霊刀で登場です。

必殺スキルで付与される超火力バフは、特定条件下で30秒間使い放題に！

キュートなパティシエのスイーツで、火力をモリモリにしちゃおう！

[期間] 2026/2/25(水)10:59まで

■「ジョブ別 バレンタインビッグ3ガチャ」販売中！

古代機鋼兵/デスペラード/剣姫/リーフのジョブ別で、「ティアーモ」を含む期間限定武器を3本ずつ確率アップ！

強力な期間限定武器が手に入りやすいこのチャンスをお見逃しなく★

[期間] 2026/2/25(水)10:59まで

■「バレンタイン記念キャンペーン」開催中！

期間限定武器もラインナップした1日1回無料ガチャや、即戦力として活用できるキュートな装備セットなどでハンターさんの冒険を応援！

ファッションショーも開催です★

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925(https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925)

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres)

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings(https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings)

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/(https://sp.mmo-logres.com/)

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.