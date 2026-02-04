今週末は「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」へ！　新フラッグシップヘッドホン「DX10000 CL」の他、TONALITEやA10000等 注目製品多数

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、2026年2月7日（土）にステーションコンファレンス東京で開かれる「冬のヘッドフォン祭 mini 2026(https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026wt/)」（主催：フジヤエービック）に出展いたします。当日は、final製品をじっくりとご試聴いただけます。

◎新フラッグシップ密閉型ヘッドホン「DX10000 CL」

DX10000 CL

フラッグシップイヤホン「A10000」にも採用しているトゥルーダイヤモンド振動板を搭載したフラッグシップヘッドホンのプロトタイプをご用意しました。2026年4月以降の発売を予定しております。

DX10000 CLは試聴機数に限りがあるため、事前予約制とさせていただきます。下記の予約フォームよりお申し込みください。定員になり次第、受け付けを終了いたしますのであらかじめご了承くださいませ。

事前予約フォーム：https://airrsv.net/final-SHOP/calendar?schdlId=s0000C510B

◎final密閉型ヘッドホン「DX4000 CL(https://final-inc.com/products/dx4000cl-jp)」

DX4000 CL

密閉型ヘッドホンでは構造上、開放的な音を作ることが難しく、音の抜け感が不足することで閉塞感を感じさせることがありました。本製品では、厚さ30mmの極厚低反発イヤーパッドを採用し、ドライバーと耳との距離を十分に確保。さらに、歪みの少ないドライバーと不要な共振を抑え込む内部構造を融合することで、密閉型であることを忘れさせる圧倒的な開放感を実現しています。

◎finalフラッグシップワイヤレスイヤホン「TONALITE トナリテ(https://final-inc.com/products/tonalite-jp)」

TONALITE

今までに無い超高音質と最高水準のノイズキャンセリング性能を両立しています。高いANC機能を実現するために、SONY製の最高クラスANC専用チップ「CXD3784」*1を搭載。その上で有線イヤホンのフラッグシップモデル「A10000」で培った超低歪技術を投入することで、ハイエンド有線イヤホンをも凌駕する音質を実現しました。さらに、世界初*2のパーソナライズ技術「DTAS」を採用。アプリで身体をスキャンし、個人の身体形状に合わせた音を作成することで、超高音質な再生音をダイレクトに体感することが可能になりました。

*1…Sony Semiconductor Solutions社製

*2...2025年10月31日時点、弊社調べ。国内外主要ブランド製TWSを対象に「音色の個人性適用」を主目的とする製品の有無を調査した結果

◎finalフラッグシップイヤホン「A10000(https://final-inc.com/products/a10000-jp)」

A10000

トゥルーダイヤモンド振動板を搭載した新開発DUは、100Hz以下の帯域で従来モデルと比べて100分の1以下という驚異的な歪み率を実現しました。膨大な音楽情報を圧倒的な解像度で再現する一方で、どの帯域にフォーカスしてもそれが感じられるという驚くべき分離感を両立しています。また、歪みを全く感じないので、楽曲の無音部分の静けさが色濃く感じられ、一音一音がさらに際立って聴こえます。

筐体には、高級時計の内部部品に採用されることの多い洗練された技術「コート・ド・ジュネーブ」という波状の精密切削加工を施しています。

◎final有線イヤホン「A2000(https://final-inc.com/products/a2000-jp)」

A2000

一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位し、極めて明瞭なサウンドと弾むような低音を両立したサウンドが特長。手に取りやすい価格帯ながら、どんなジャンルの楽曲も楽しめるハイコストパフォーマンスモデルです。外側は定番のブラックを、内側には鮮やかなブルーが目を引く、2トーンカラー仕様の筐体を採用しています。

冬のヘッドフォン祭 mini 2026は、ぜひfinalブースへお越しください！

【DX10000 CL事前予約試聴】

DX10000CLは試聴機数に限りがあるため、試聴は事前予約制とさせていただきます。

◎日時

2026年2月7日（土）11:20～18:00

◎場所

ステーションコンファレンス東京 6F STAFF ONLYルーム

※finalブース（6F 605A-C 7番テーブル）とは場所が異なります。

◎無料

◎事前予約フォーム（先着順）

https://airrsv.net/final-SHOP/calendar?schdlId=s0000C510B

※定員になり次第、受け付けを終了させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。

【冬のヘッドフォン祭 mini 2026 詳細】

◎開催日時

2026年2月7日（土）11:20～18:30

◎入退場自由

◎開催場所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー

ステーションコンファレンス東京 6F

◎株式会社finalブース

6F 605A-C 7番テーブル

◎アクセス

JR東京駅日本橋口直結 新幹線日本橋口改札徒歩1分、八重洲北口改札徒歩2分

東京メトロ東西線大手町駅B8出口手前【サピアタワー連絡口】直結

◎イベント公式ページ

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026wt/

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

X：https://x.com/final_audio

Instagram：https://www.instagram.com/final_audio/

YouTube：https://www.youtube.com/@final_LIVE