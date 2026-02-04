″探す″から″出会う″へ。ITフリーランスの案件・求人検索サイト『フリーランスボード』、AIマッチ機能を刷新

INSTANTROOM株式会社

フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件・求人検索サイト『フリーランスボード』（https://freelance-board.com/）を運営するINSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）は、AIマッチ機能のアルゴリズムを刷新し、マッチング精度が30%向上したことをお知らせいたします。

マッチング精度が向上したAIマッチ機能をぜひお試しください。

URL：https://freelance-board.com/ai_match/

■開発背景

フリーランスエンジニアにとって、案件を探すプロセスは多くの時間と労力を必要とします。複数サイトを比較し、膨大な案件情報の中から自身の条件に合うものを探す作業は、本来エンジニアが注力すべき開発業務や自己学習の時間を圧迫する要因となっていました。

フリーランスボードは、この課題を解決するため、ユーザーの希望条件や行動履歴をもとに最適な案件を提案する「AIマッチ機能」のアルゴリズムを刷新いたしました。

■主な改善点

今回の刷新では、ユーザーの行動データをもとに志向性を学習するアルゴリズムを強化しました。主な改善点は以下の2点です。

1. 行動履歴に基づく学習機能の強化

従来のキーワードマッチングに加え、ユーザーが案件に対して示す閲覧・保存・応募などを継続的に学習する機能を強化しました。これにより、ユーザーが好む技術スタックや開発環境の傾向をAIが把握し、利用を重ねるほど自身に合った案件が見つかりやすくなります。

2. 除外条件の自動学習機能を追加

ユーザーが「興味なし」と判断した案件の属性を学習し、類似案件を次回以降の提案から自動的に除外する機能を新たに追加しました。これにより、ユーザーは自身の志向に合った案件のみを効率的に確認できるようになります。

■改善の効果

アルゴリズム改善後の計測において、ユーザーが「興味あり」と反応する割合が30%向上しました。より少ない時間で、自身に合った案件に出会えるようになっています。

■今後の展望

フリーランスボードは、AIによる案件スクリーニングの自動化を推進することで、フリーランスエンジニアが案件探しに費やす時間を削減し、より本質的なキャリア選択に集中できる環境の提供を目指してまいります。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は43万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、このたび学習型レコメンドエンジンへと刷新いたしました。今後もフリーランスの皆様がより効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

▼iOSアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

配信開始日：2026年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2026年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）