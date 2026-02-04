AI創作を牽引する「PixAI」、キャラクター体験を拡張するデスクトップペット生成ツールを公開

Metanomaly株式会社

AI創作技術のリーディングカンパニーである Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）が運営する、AIによる二次元創作プラットフォーム「PixAI」は、新機能「デスクトップペット生成ツール」を正式に公開しました。

本機能は、キャラクター創作をより身近で日常的な体験へと広げ、創作者とキャラクターの新しい関係性を生み出すことを目的としています。

PixAIは、世界中のクリエイターに利用されているAIイラスト生成プラットフォームとして、クオリティと使いやすさの両立を強みとし、創作の可能性を広げる機能開発を継続しています。

「デスクトップペット生成ツール」について

「デスクトップペット生成ツール」は、キャラクター画像をもとに、PCデスクトップに自然に溶け込む表現を自動生成できる機能です。

主な特長- キャラクター本来のタッチやディテールを忠実に再現- リアルなデスクトップ環境に自然になじむ構図・表現- 横向き／縦向きの2種類の出力に対応- ワンクリック生成で、すぐにプレビュー・利用が可能- デスクトップペット、壁紙、キャラクター展示、作品共有など幅広く活用可能

専門的な知識や複雑な操作を必要とせず、誰でも直感的に高品質なビジュアルを生成できます。

新しい体験の創出：キャラクターを「日常に置く」

本ツールでは、キャラクターを単なる鑑賞対象としてではなく、日常の空間に自然に存在するパートナーとして表現することが可能です。お気に入りのキャラクターが、まるでデスクトップの一部であるかのように存在し、作業空間に楽しさと親しみを加えます。

活用シーン・利用例

- オリジナルキャラクターの世界観拡張・ビジュアル展示- SNSやコミュニティでのキャラクター作品共有- デスクトップ壁紙や常駐ビジュアルとしての活用- キャラクターコンテンツのファン向け表現素材としての利用

キャラクターを「見る」だけでなく、「共に過ごす」体験として活用できます。

想定ユーザー・創作シーン

- イラスト・キャラクター創作を楽しむ個人クリエイター- オリジナルキャラクターをより身近に表現したい方- AIツールを活用して創作の幅を広げたい方- デスクトップ環境を自分らしくカスタマイズしたいユーザー

初心者から経験者まで、幅広いユーザーにご利用いただけます。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、キャラクター創作と日常体験をつなぐ新たな表現手段の拡充を通じて、創作活動がより自由で身近なものとなる環境づくりを進めてまいります。AI技術を創作の「効率化」にとどめず、創作そのものを楽しむためのパートナーとして進化させていくことを目指しています。

