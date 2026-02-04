アルケリス株式会社との業務提携に関するお知らせ

株式会社JMC

株式会社JMC（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：渡邊大知）は、アシストスーツの設計、開発及び販売を行うアルケリス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO：佐保勝彦、代表取締役CTO：藤澤秀行）と製品販売に関する業務提携契約を締結し、当社によるアルケリス製品の取り扱いを開始することをお知らせいたします。

当社とアルケリスは、本提携とあわせて、協業を通じて両社の事業シナジーを検証しつつ、将来的な資本提携についても協議を開始することに合意いたしました。

※現時点で資本提携の実施は決定しておらず、今後の協議・検討の結果により実施有無・内容が変更となる可能性があります。

1. 提携の背景

当社は、鋳造、3Dプリンター、産業用CTなどの技術を通じて顧客の開発を支援するサービスを提供しており、開発現場で求められるスピードと技術的な対応力を強みとして、顧客課題の解決に取り組んでおります。また、自社製品である心臓カテーテルシミュレーター「HEARTROID（ハートロイド）」は、グローバルで強力な販売実績を有しています。

アルケリスは、アシストスーツ「archelis（アルケリス）」をはじめ、長時間の立ち作業による負担を軽減させる「スタビシリーズ」など独創的な製品ラインナップを展開しています。独自の高い製品開発力により開発された製品は、国境や業種の垣根を越え、あらゆる『立ち仕事』の現場へと急速にその市場を広げています。

本提携により、当社が製造業で培ってきた幅広い顧客層や、「HEARTROID（ハートロイド）」で構築した海外販路といった強みに、アルケリスの製品ラインナップを掛け合わせることで、お客様への価値提供を一層強化し、市場拡大の実現を目指します。

2. 提携内容

当社は、アルケリスが開発・提供する製品の販売について、以下の範囲で取り扱いを開始します。

- 取り扱い開始時期：2026年2月- 対象地域：グローバル- 対象製品：アルケリス株式会社の全製品- 対象業務：市場調査、製品プロモーション、販売業務及びそれらに関連する付随業務

今後、両社共同で展示会出展、セミナー開催、WEBマーケティング等による販売促進と国内外における営業活動を実施し、対象製品の売上拡大、製品開発力の強化、相互の交流を通じた人材育成及びノウハウの蓄積を推進します。

3. 将来的な資本提携に関する協議について

当社とアルケリスは、本提携による市場の反応、シナジーの検証、事業計画の進捗状況等を踏まえ、将来的な資本提携の可能性について協議を行ってまいります。

具体的には、当社によるアルケリス株式の取得を含む複数の選択肢を検討対象としておりますが、現時点でその詳細は決定しておりません。

4. 今後の見通し

本提携に伴う業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

アルケリス株式会社概要

「世界の立ち仕事をアップデートする」をミッションに掲げ、2020年に中小製造業の事業部からスピンオフした、横浜発のものづくりスタートアップ。

主力製品は、装着者の体重を支え長時間作業の負担を劇的に軽減するアシストスーツ「アルケリス」。当初の外科医向け開発で培った技術を基に、現在は工場などの産業分野や海外へも進出。さらに立ち作業用負荷軽減デバイス「スタビシリーズ」を展開するなど、製品ラインナップを拡充し市場を広げている。

2021年横浜ビジネスグランプリ最優秀賞受賞、アシストスーツ協会所属。

所在地：神奈川県横浜市金沢区鳥浜町14-16

代表者：代表取締役CEO 佐保勝彦、代表取締役CTO 藤澤秀行

設立 ：2020年2月10日

資本金：15,000千円

URL：https://www.archelis.com/

当社概要

1999年、光造形方式の 3Dプリンターを導入して製造業に参入。3Dプリンター出力による部品製造の事業規模が拡大する中、2006年に有限会社エス・ケー・イーを吸収合併し、砂型鋳造法による鋳造事業をスタート。3Dプリンターで培ったデジタル技術を背景に、職人の肌感で語られることが多かった鋳造を定量化することで、経験年数に依存せずに質の高い鋳造ができることを証明。業界に新たな進化を起こした。2015年には産業用CTによる非破壊検査・測定を目的としたCT事業を開始。さらに、心臓カテーテルシミュレーター『HEARTROID』の販売でメディカル分野にも領域を拡げた。2016年に東京証券取引所マザーズに上場（2022年の東京証券取引所の市場区分見直しに際して「グロース市場」を選択）。

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル1F

代表者：代表取締役社長兼CEO 渡邊大知

設立：1992年12月18日

資本金：817,533千円

売上高：3,072百万円（2024年12月期）

従業員数：172名（2024年12月末 臨時雇用者を含む）

事業内容：産業3Dプリンターおよび砂型鋳造による試作品、各種部品・商品の製造、販売

産業用CTの販売および検査・測定サービス

医療機器等の製造・製造販売

URL：https://www.jmc-rp.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社JMC 広報担当

電話：045-477-5751 / メールアドレス：pr@jmc-rp.co.jp