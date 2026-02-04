ライフギアコーポレーション、「ジオックス」の販売を開始　“呼吸する靴”として知られるイタリア発のシューズブランド

株式会社 ワールド

ワールドグループの靴専門商社、株式会社ライフギアコーポレーション（本社：東京都、社長執行役員 武藤 健）は、2026年春夏（2月21日）からイタリア発のシューズ、アパレルブランド「GEOX（ジオックス）」の販売を開始することをお知らせいたします。

ライフギアコーポレーションはこれまで、OEM展開を主としながら、履物を中心に、海外ブランドの紹介、代理店契約の締結、ライセンス契約締結仲介から、契約締結後の商品輸入、ブランド管理業務までを一貫して行ってまいりましたが、今回の「ジオックス」の取り扱いを皮切りに、ブランドビジネスにも本格的に参入いたします。

日本の靴市場は、機能性シューズやスニーカーの需要と共に「快適さと見た目の両立」へのニーズが高まっています。今回展開する「ジオックス」の通気性や快適性を特徴とした技術は、こうした市場動向と高い親和性があり、高温多湿の日本市場において、大きな成長が期待できると考えております。今回ワールドグループのライフギアコーポレーションが手掛けることにより、これまで以上に「ジオックス」が得意とする機能性に加えてファッション性も打ち出し、日本市場における認知を広げていきます。

ビジネスシーンでは、スニーカー通勤需要の取り込みも視野に、トラディショナルな革靴デザインに軽量性、屈曲性、クッション性、呼吸する機能を融合させたハイブリッドビジネスシューズを提案してまいります。カジュアルシーンでは、上質なレザーを使用したイタリアンデザインのレザースニーカーを提案し、定番カラーを「呼吸する」機能とともに訴求いたします。

「ジオックス」について https://www.geox.com/int/(https://www.geox.com/int/)

「ジオックス」は1995年にイタリアで誕生した、「呼吸する靴」として知られるシューズ、アパレルブランドです。「ウェルビーイングと絶対的な快適さの創造」をブランドミッションとし、独自の透湿技術を搭載したシューズは、世界100カ国以上で愛されています。

ライフギアコーポレーションでの展示会の様子

「ジオックス」の主な特徴

・呼吸するソール（Respira(TM)）： 特許取得の技術により、通気性と防水性を両立。靴内の蒸れを防ぎ、快適な履き心地を提供します。

・多様なテクノロジー： Nebula(TM)、SPHERICA(TM)など、さまざまな高機能ソールを搭載し、歩行時の衝撃吸収性や快適性を向上させています。

・洗練されたデザイン： ビジネスシーンからカジュアルシーンまで対応できる、イタリアンデザインならではの美意識と高品質を兼ね備えています。

・快適性と美しさの両立: サンダル・パンプスにも独自の呼吸するソールを採用し、足元の快適性を持続させます。

・高品質とコストパフォーマンス： 2万円～5万円の中価格帯で、高機能・高品質な製品を提供します。

【株式会社ライフギアコーポレーションについて】

“お客様ひとりひとりが十分満足していただけるよう、

「一靴入魂」の精神で靴を提供し続けるプロフェッショナル集団“

株式会社ライフギアコーポレーションは、靴専門商社として、履物を中心とした海外ブランドの紹介、代理店契約の締結、ライセンス契約締結仲介から、契約締結後の商品輸入、ブランド管理業務までを一貫して行っております。

会社概要

社 名 株式会社ライフギアコーポレーション（https://www.lifegear.co.jp/）

本店所在地 東京都品川区東五反田2-22-9 住友不動産大崎ツインビル西館5階

設立 1988年10月31日

代表者 社長執行役員 武藤 健

資本金 4億9千万円（エムシーファッション株式会社100％出資）

事業内容 履物および生活雑貨関連の輸入・販売