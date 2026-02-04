オークネット　第２回目となるプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」冠協賛ゲームを開催

株式会社オークネット

　循環型マーケットデザインの株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藤崎 慎一郎、以下：オークネット）は、スポンサーを務めるプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」※1の冠協賛ゲーム「AUCNET GAME DAY」を昨年に引き続き開催いたしました。



　オークネットは、2023年4月より横浜GRITSに所属する石井 秀人選手※2をオークネット商品サービス戦略室の一員として迎え入れています。2024年8月からは、横浜GRITSを運営するGRITSスポーツイノベーターズ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：臼井亮人、以下：GRITSスポーツイノベーターズ）とプラチナパートナー（スポンサー）契約を締結し、横浜GRITSがチームコンセプトとして掲げる「デュアルキャリア」を支援しております。




■「AUCNET GAME DAY」の概要


開催日：2026年1月31日（土）15:00～


対戦相手：東北フリーブレイズ


開催会場：ダイドードリンコアイスアリーナ


観戦者数：828名


オークネットからの参加者：52名



■オリジナルグッズの配布


来場者向け企画の一環として、オークネットオリジナルの応援グッズを制作し、配布いたしました。



・オリジナルステッカー


・オリジナルバッグ（試合前 横浜GRITS選手投げ込み企画50名様）


・オリジナルブランケット（第1ピリオド終了後 横浜GRITSオフィシャルチアリーダーズ「TOPAZ（トパーズ）」ボール投げ込み企画10名様）



グッズ情報：https://grits-sport.com/news/12541



　オークネットは、オークネットグループの社員の多様性を尊重し、公正な評価・処遇の仕組みを追求するとともに、安全で誰もが働きやすい職場づくりを進めており、社員一人ひとりが活き活きと活躍できる会社として共に成長することを目指しています。



※1：「横浜GRITS」について



ホームタウンを横浜市に構えるプロアイスホッケーチーム。“「夢」と「生きる活力」に満ちた社会を創る”をミッションに掲げ、「競技活動と仕事の両立」を目指す「デュアルキャリア」の浸透、地域貢献、アイスホッケーの普及を軸に活動しています。


https://grits-sport.com/





※2：石井秀人選手



【プロフィール】

氏名：石井　秀人（イシイ　シュウト）


出身：神奈川県相模原市


所属：オークネット商品サービス戦略室


兼　株式会社ストラテジックインサイト


経歴：埼玉栄高校→日本体育大学


→横浜GRITS（2021年入団）


ポジション：フォワード


背番号：20番






【GRITS スポーツイノベーターズ会社概要】


社名：GRITSスポーツイノベーターズ株式会社


本社：神奈川県横浜市中区新山下2丁目4番3号 4F (〒231-0801)


代表者：代表取締役社長 臼井 亮人


設立日：2019年5月


URL：https://grits-sport.com/



【オークネット会社概要】


社名：株式会社オークネット


本社：東京都港区北青山二丁目5番8号　青山OMスクエア (〒107‐8349)


代表者：代表取締役社長CEO　藤崎 慎一郎


創業年月日：1985年6月29日


資本金：1,807百万円 （2024年12月31日現在）


連結売上高：55,910百万円（2024年12月期）


連結従業員数：1,060名（2024年12月31日現在）


事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、


中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。


株式：東証プライム（証券コード：3964）


URL：https://www.aucnet.co.jp/(https://www.aucnet.co.jp/)



■本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ　　


株式会社オークネット　新井、伊藤、新


