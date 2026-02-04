『2026南京町春節祭』開催！7年ぶり復活、全長22メートルの香港龍「美龍（メイロン）」が元町から南京町へ 勇壮な龍のパレード「南龍游行」を実施

一般財団法人 神戸観光局

2026南京町春節祭実行委員会は、旧暦の正月を祝う春節をアレンジした「2026南京町春節祭」を2月17日（旧暦元日・火曜）より開催いたします。

南京町春節祭は、1987年より南京町で開催されており、1997年には「神戸市地域無形民俗文化財」に指定されました。1・2月という観光集客の閑散期において例年約20万人が訪れる、大きな集客が見込める行事で、市としても継続して支援を行っています。

38回目となる今回は新たに制作された全長22メートルの香港龍・美龍(メイロン)が元町商店街から南京町を勇壮に練り歩く「南龍游行(なんろんゆうこう)」（龍のパレード）が7年ぶりに開催。その他にも、「変臉(へんれん)」（一瞬で顔の面が変わる中国の伝統芸能）、「中国獅子舞」や「太極拳」等のステージイベントを実施します。併せてホテル宿泊券や南京町の金券等が当たる「招福ポチ袋」、各店舗での「迎春餐＆福袋」等の販売を行います。

また、株式会社フェリシモ（本社：神戸市中央区、代表取締役社長 矢崎和彦）とのコラボ企画として、昨年に引き続き「ピンクライオン(桃色獅子)耳あて付きキャップ」を数量限定で販売いたします。

１．春節祭の概要

【名称】 2026南京町春節祭

【日時】 2026年2月17日（旧暦元日・火曜）、

2月21日（土曜）から2月23日（月曜・祝日）

【場所】 南京町及び周辺地域

【主催】 2026南京町春節祭実行委員会

【主な内容】

・新たに制作された龍が元町商店街から南京町を勇壮に練り歩く

「南龍游行」（龍のパレード）（2月17日（火曜）のみ）

・「変臉」や「中国獅子舞」などのステージ

・ホテル宿泊券や南京町の金券等が当たる、ハズレなしの「招福ポチ袋」

・南京町26店舗でお得な特別メニューや限定商品を販売するフェア「迎春餐＆福袋」

・獅子が駆邪招福のため南京町内と元町商店街内の店舗を訪問する「獅子舞採青」（祝儀とり）等

※すべての内容について、天候などにより予告なく変更や中止となる場合があります。

「南龍游行」（龍のパレード）

2. 商品詳細 (株)フェリシモとのコラボ商品

画像(イメージ)

商品名 ：ピンクライオン（桃色獅子）耳あて付きキャップ

商品特長：南京町春節祭で勇壮に舞うピンクライオンをモチーフにした、ちょっぴりコミカルで可愛い耳あて付きキャップです。額に輝くパーツや角の立体感、フワフワのひげなどを再現しています。

３．【関連情報】南京町あづまや改修に向けたクラウドファンディングについて

神戸・南京町の中心広場に約40年にわたり親しまれてきた象徴的な建造物「あづまや」は、老朽化が進んでいます。今後も地域の憩いの場として次世代へ継承していくことを目的に、南京町商店街振興組合では修繕費用の一部を募るクラウドファンディングを現在実施しています。

・「神戸・南京町の象徴「あづまや」40年の歴史を次世代へ繋ぐ修繕プロジェクト」

実施期間：2026年1月19日（月曜）から2月28日（土曜）

https://camp-fire.jp/projects/894564/view

４．関連資料

・2026南京町春節祭の開催について（2026南京町春節祭実行委員会）

◆お問い合わせ先◆

（南京町春節祭について）

南京町春節祭実行委員会事務局

TEL 078-332-2896 FAX 078-332-2897

「2026南京町春節祭」特設サイトhttps://www.nankinmachi.or.jp/event/shunsetsu

（株式会社フェリシモとのコラボ商品について）

株式会社フェリシモ 賑わい共創事業部 （担当：橋本 k_hashimoto@felissimo.co.jp）

◆市イベントページ(「おでかけKOBE」のURL)◆

https://event.city.kobe.lg.jp/event/3NCP1z2u1s3o85gLY5A8