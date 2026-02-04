すべてのいのちを思いやる「こころ」を育む２日間。小学生対象「Smileキッズ in アドベンチャーワールド」を開催します！２０２６年５月１６日（土）～５月１７日（日）

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、飼育体験や非日常体験の中で感情を共有するワークを通して、子どもたちが様々ないのちに出会い、未来を描く、小学生対象のプログラム「Smileキッズ in アドベンチャーワールド」を開催いたします。

本プログラムは、アチーブメント株式会社（代表取締役会長兼社長 ⻘木仁志 様 ）と共同開発した、子ども向けプログラム「Smileキッズ」の認定講師資格を得たアドベンチャーワールドのスタッフが講師となり、地球の未来を担う子どもたちが自己肯定感、豊かなこころを育み、全てのいのちに対して優しいアクションを取ることができる人を増やすことを目的としています。



【Smile キッズ in アドベンチャーワールド 開催概要】

開催日程：２０２６年５月１６日（土）～１７日（日）の２日間

開催時間：５月１６日（土） 午後１時００分～午後６時００分

５月１７日（日） 午前９時００分～午後３時００分

開催場所：アドベンチャーワールド

参加対象：小学校１年生～６年生のお子さまとその保護者

定員 ：お子さま３０名

参加費用：３８，０００円／名（保護者１名分の入園料金含む）

※費用には、お子さま１名と保護者１名の体験入園料を含みます。

※保護者の方が追加でご入園される場合は、パーク入園券のご購入が必要となります。

※パークへの交通手段及び宿泊先はご自身でお手配いただきます。

申込方法：Terravie https://terravie-app.com/ticket-pack/a0cb049b-fee4-42e7-90c4-61324aaa0ab0

申込期限：２０２６年５月２日（土）２３時５９分まで

※定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。

オプション「焚火イベント in サファリワールド」

開催時間：５月１６日（土）午後６時００分～午後８時３０分

※１日目のプログラム終了後、任意のご参加となります。焚き火イベントのみの参加はできません。

参加費用：１３，０００円（お子さまと保護者１名の２名分／夕食付）

※１名追加につき ２，５００円／夕食付が必要となります。

定員 ：先着６家族限定

※事前予約制で、定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。

本プログラムの詳細およびキャンセルポリシーは、公式サイト/Terravieをご確認ください。

https://www.aws-s.info/smilekids

【イベントのポイント】

１.教科書や画面上では学べない、本物の動物を前に「いのち」のあたたかさや美しさを体感する。

開園前のパークで動物をじっくり観察したり、獣医／飼育員体験を実施します。アドベンチャーワールドで暮らす 約１２０種 約１，６００頭の動物を実際に見たり聞いたり、触ったりしながら、「いのち」のあたたかさや美しさ を五感で感じてみましょう。





２.子どもたち自身の「誕生」に触れ、家族で感情を共有する。

プログラムでは、保護者へのバースインタビューや焚き火（任意参加）などの内省的コンテンツを実施します。アドベンチャーワールドという非日常空間で、日常の会話では届かない心の深い部分を家族みんなで見つめる時間を過ごしてみませんか。

【Smileキッズ ファシリテーターのご紹介】

