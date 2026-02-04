【ROXX】「AIロールプレイング（AIロープレ）」システムの外部提供に向けた本格的な開発開始に関するお知らせ

株式会社ROXX

未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営する株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、キャリアアドバイザー（以下 CA）をはじめとした営業・カスタマーサポート等の対人コミュニケーション業務に従事する人材の早期戦力化に向けて、外部提供を視野に入れた「AIロールプレイング（以下 AIロープレ）」システムの開発を本格的に開始したことをお知らせいたします。

■ 本取り組みの背景

ROXXは、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営しております。『Zキャリア』は、これまで累計約55万人の求職者様にご登録いただき、正社員として安定したキャリアを築きたい、年収を上げたいと願う方々の支援に尽力してまいりました。

当社ではその一環として、CAを中心とした営業人員の育成において、ロールプレイング研修を担当するトレーナーの業務効率化と、顧客対応品質の向上を目的とした指導レベルの標準化を推進してまいりました。

この取り組みを深める中で、トレーナーの工数削減だけでなく「研修設計」や「個別具体的なフィードバック業務」にAIを活用し、「トレーニングの自立化」を図ることが、組織全体の生産性を高める鍵であるとの結論に至りました。

これを受け、社内にて「AIロープレ」システムを試験的に独自開発し、新入社員を中心とした研修において標準スキル習得および早期戦力化の支援を実施してまいりました。この度、試験導入での成果を背景に、さらなる機能拡張と現場への最適化を目指し、本システムの外部提供を視野に入れた本格的な開発を開始することを決定いたしました。

■ 「AIロープレ」システムの導入価値

本システムの導入により、従来の対人によるロープレにおいてボトルネックとなっていた「日程調整」や「評価者の確保」をはじめとした課題を解消し、マネージャーの負荷を軽減はもちろんのこと、CAが場所や時間を選ばず、いつでも反復練習を実施することが可能になります。

また、実際の求職者の集客状況に左右されることなく、任意のタイミングで高精度なトレーニングを積み重ねられるため、CA個人の能力向上を加速させ、早期戦力化を実現します。

マネージャーの「研修設計」や「個別具体的なフィードバック業務」に注力できる環境と、CAが自立的にスキルアップに励める環境を両立させることで、組織全体の生産性を最大化してまいります。

■ 今後の展開

当社での試験導入における成果に基づき、今後は自社内のみならず、転職支援業務の研修設計や成果の再現性を高めるマネジメント基盤の構築に課題を抱える、パートナー紹介会社をはじめとした企業への展開を計画しております。

当社の業務伴走プログラム「キャリアアドバイザー BootCamp」に参加いただいているパートナー紹介会社を筆頭に、「Zキャリア プラットフォーム」をご活用の企業、さらには各社のご要望にお応えできるような個別開発も視野に入れて、営業人員の早期戦力化に課題をお持ちの企業に順次提供を開始する予定です。

■ Zキャリアについて https://zcareer.com/

『Zキャリア』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。ROXXではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070