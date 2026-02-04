注目の開幕戦！国内で唯一のJAF公認のeモータースポーツリーグ「UNIZONE」第1戦をコミュファ eSports Stadium NAGOYAにて開催！

名古屋王者株式会社





プロスポーツチーム 名古屋OJA（運営会社：名古屋王者株式会社 本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：片桐 正大）レーシング eモータースポーツが出場する国内で唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE」第1戦をコミュファ eSports Stadium NAGOYAで開催いたします。

昨年2025年シーズンは、皆さまの温かいご支援のおかげで、UNIZONE初代年間チャンピオンを獲得することができました。心より感謝申し上げます。

2026シーズンのUNIZONEは新たに2チームが加わり、合計6チームでの戦いとなります。

昨年度と同様、各チームの拠点から選手が出場するHOME＆HOMEを採用する為、名古屋OJAの選手は名古屋会場から公式戦に参戦いたします。

初陣を迎える選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、“ホーム”ならではの熱い雰囲気を共に創り上げましょう！ご来場お待ちしております！

■第1戦 名古屋会場詳細

日時：2026年3月7日（土）12:30~17:00(12:00開場予定)

場所 ：コミュファ eSports Stadium NAGOYA

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館 7F

名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」から直接アクセス

内容：UNIZONE 2026 Rd.1 名古屋会場

参加チケット：事前支払い 1,000円（税込）

※クーポンコードお持ちの方は無料

飲食：持ち込み可

出場選手：武藤壮汰/小此木裕貴/石野弘貴

MC：後藤佑紀

チケットの購入はこちらから：https://www.nagoyaoja.com/event-details/unizone2026-rd1

■昨年の様子

■UNIZONE登録選手/名古屋会場MC情報

・武藤壮汰（むとう そうた）

出身地：愛知県

生年月日：1999年3月13日

・小此木裕貴（おこのぎ ゆうき）

出身地：群馬県

生年月日：1995年12月12日

・石野弘貴（いしの こうき）

出身地：兵庫県

生年月日：2010年3月11日

・梅垣清（うめがき きよし）

出身地：埼玉県

生年月日：2007年12月13日

・MC・会場カメラマン / 後藤佑紀

経歴：愛知県一宮市出身

2019~2024 レースアンバサダー(旧レースクイーン)

2024 フォトサポアンバサダー SUPERFORMULA担当

2025 フォトサポアンバサダー SUPERFORMULA担当

SUPERFORMULA公式カメラアシスタント

UNIZONE 2025シーズン 名古屋会場 MC・会場カメラマン

■グッズ

名古屋OJAオリジナルグッズを会場にて発売します。

おそろいのアイテムで、名古屋OJAを一緒に応援しませんか？

会場や配信で、名古屋OJAをさらに盛り上げていきましょう！

■UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト：https://unizone-emotorsport.com/

UNIZONEオフィシャルX：https://twitter.com/UNIZONE_eMS

UNIZONEオフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport

■UNIZONE シーズンスケジュール

※現時点での予定となります。詳細な情報や最新のスケジュールにつきましては、随時UNIZONEオフィシャルサイトやSNSでお知らせいたしますので、そちらもぜひご確認ください。

■名古屋OJAとは

「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念として掲げ、尾張三河（Owarimikawa）から日本（Japan）、アジア（Asia）へと拡大を目指して名古屋OJAと名付けられたプロスポーツチーム。2016年にeスポーツチームから活動を開始し、2018年にカードゲーム部門を立ち上げ、「RAGE Shadowverse Pro League」に参戦。2021年には格闘部門を設立し、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2021」に参戦し、2年目・5年目のシーズンは、リーグ戦2位、プレイオフ3位の成績を収める。2023年には、アーバンスポーツチーム「Baseball5」（ベースボール ファイブ）部門を設立。2024年にポケモンユナイト部門を設立し、アジア6位の成績を収め、2025年にはレーシング eモータースポーツ部門を設立し、初代年間チャンピオンを獲得するなど、総合型スポーツクラブとして拡大をしている。

■名古屋OJA ホームスタジアム

名古屋OJAは2026年に開催されるアジア競技大会に向け、愛知・名古屋の地をeスポーツで盛り上げていくために、「NTP Esports PLAZA」「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を名古屋OJAのホームスタジアムとし、eスポーツのイベントや大会等を連携して行ってまいります。

NTP Esports PLAZA

https://www.nt7.co.jp/esports/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-15）

コミュファeSports Studium NAGOYA

https://www.esports-stadium758.jp/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２９－１ 名古屋パルコ東館 7F）

【名古屋OJAパートナー企業さま】

名古屋OJAでは、理念やチームに共感し、応援いただける企業・団体様、パートナーとしてともに発展できる企業・団体様を募集しております。下記お問い合わせよりご連絡お待ちしております。

社名：名古屋王者株式会社

URL：https://nagoyaoja.com/

本社所在地： 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－15先 名古屋テレビ塔 3階 03区画

設立：2016年

代表取締役社長：片桐 正大

お問い合わせ：media@nagoyaoja.com