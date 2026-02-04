KENTEM　DX認定取得のお知らせ

株式会社建設システム

KENTEM（株式会社建設システム）（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：重森渉）は、2026年2月1日付で、経済産業省が実施している「DX認定制度」の認定を取得しましたので、お知らせします。

DX認定制度とは

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。

KENTEMは、クラウド・モバイルの活用強化、現場データの統合・活用、挑戦と変革を重視する企業風土といった一体的な取組みが、DX推進の基盤が整備されていると評価され、認定取得となりました。

【参考】経済産業省「DX認定制度」:

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html



KENTEMのデジタル戦略

KENTEMは「リスクゼロ社会へ」というビジョンの実現に向け、建設現場のDX推進による生産性向上と現場変革に取り組んでいます。

30年以上にわたり現場に寄り添った製品・サービスの開発・提供を続けており、47,000社を超える導入実績の中で蓄積してきた現場データや知見を強みに、データとデジタル技術を活用した新たな価値創出に取り組んでいます。

DXによる業務支援や効率化・高度化を通じて、建設現場の負担を軽減し、新たな担い手が参入しやすい環境づくりと、円滑な世代継承を進めることで、建設業を将来にわたり持続可能なものとすることに貢献しています。また、建設分野で培ってきたデータ活用・DXの知見を活かし、防災分野をはじめとする建設以外の新たな領域にも挑戦していきます。

KENTEMは、今後も挑戦と変革を重視する社内風土づくりと事業活動を通じ、建設業界の発展と、誰もが安心できる社会の実現に貢献してまいります。



企業情報

企業名:株式会社建設システム

住所:〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1

代表取締役:重森 渉

https://www.kentem.jp/(https://www.kentem.jp/)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

KENTEM（株式会社建設システム）

社長室 鈴木

TEL：0570-200-787

e-mail：kentem.pr@kentem.co.jp