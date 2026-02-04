電気自動車用バッテリー管理システム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月28に「電気自動車用バッテリー管理システム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電気自動車用バッテリー管理システムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電気自動車用バッテリー管理システム市場の概要
電気自動車用バッテリー管理システム 市場に関する当社の調査レポートによると、電気自動車用バッテリー管理システム 市場規模は 2035 年に約 347 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電気自動車用バッテリー管理システム 市場規模は約 51 億米ドルとなっています。電気自動車用バッテリー管理システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 21.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電気自動車用バッテリー管理システム（BMS）市場シェアの拡大は、電気自動車（EV）およびハイブリッド電気自動車（HEV）の急速な普及によるものです。国際エネルギー機関（IEA）が発表した報告書によると、2024年に販売された自動車の20%以上が電気自動車でした。こうしたEVおよびHEVの販売増加に伴い、大型で高性能なバッテリーパックを管理できる高度なBMSソリューションへの需要が高まっています。
電気自動車用バッテリー管理システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-vehicle-battery-management-system-market/114339
電気自動車用バッテリー管理システムに関する市場調査によると、BMSへのAI、機械学習、クラウドソリューションの統合が進んでいること、および厳格な安全性コンプライアンス要件が存在することから、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、標準化と相互運用性の欠如が、今後数年間の市場成長を阻害する要因となることが予想されます。BMSのハードウェアとソフトウェアに普遍的な標準規格が存在しないため、開発コストが増加し、統合が複雑化し、ソリューションの規模拡大が遅れることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340877/images/bodyimage1】
電気自動車用バッテリー管理システム市場セグメンテーションの傾向分析
電気自動車用バッテリー管理システム 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電気自動車用バッテリー管理システム の市場調査は、コンポーネント別、バッテリータイプ別、トポロジー別、通信技術別、推進方式別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
電気自動車用バッテリー管理システム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114339?
電気自動車用バッテリー管理システム市場はバッテリータイプ別に基づいて、リチウムイオン、ニッケル水素（NiMH）、鉛蓄電池、固体電池に分割されています。このうち、リチウムイオンセグメントは、様々な種類の電気自動車の販売増加と電気自動車におけるリチウムイオンへの高い需要により、予測期間中に62%のシェアを占め、市場を牽引すると予想されています。当社の統計によると、2025年における世界のLiイオン電池生産能力は2TWh（2,000GWh）に達すると予測されています。
